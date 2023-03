Instituída em dezembro de 1993, um ano após a instalação do TRT-23, a Ordem do Mérito Judiciário é uma promoção cívica, cultural e de mérito da Justiça do Trabalho mato-grossense e tem sua comenda constituída de seis graus: Grão-Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

“Gratidão, admiração e reconhecimento são valores que se tornam reais, mas imprescindível retirá-los do silêncio da nossa intimidade e expressar com palavras e gestos aos destinatários”, afirmou.

O presidente do Tribunal, desembargador Paulo Barrionuevo, abriu a solenidade, realizada no plenário principal do TRT-23, agradecendo a atuação dos homenageados em prol do Judiciário e consequentemente da própria sociedade, e destacou a importância de se reconhecer essas contribuições.

Em um evento de gala, advogados, professores, magistrados e servidores do Judiciário, além veículo da imprensa e outras instituições, foram agraciados nesta sexta-feira (17), em Cuiabá, com a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário São José Operário. Entre os homenageados três são de Rondonópolis, sendo o A TRIBUNA, o ex-prefeito e ex-deputado federal Adilton Sachetti e o juiz Juarez Gusmão Portela.

HOMENAGEADOS

A honraria foi concedida às seguintes personalidades no grau Grã-Cruz: aos ministros Luiz Fux (STF) e Liana Chaib (TST) e ao procurador Danilo Nunes Vasconcelos (chefe do MPT/MT) e, no grau Grande Oficial, aos desembargadores Audaliphal Hildebrando da Silva (TRT-11 – Amazonas e Roraima) e Tânia Regina Silva Reckziegel (TRT-4 – Rio Grande do Sul, que ocupa atualmente o cargo de ouvidora da Ouvidoria da Mulher do CNJ).

No grau Comendador foram agraciados os professores e advogados José Scofoni Faleiros, Carolina Pereira Lins Mesquita e Gisela Alves Cardoso (presidente da OAB, seccional MT). Também receberam a insígnia o empresário Adilton Sachetti e os desembargadores Marcos Henrique Machado (TJ/MT), Helcio Dantas Lobo Júnior (TRT-15 – Campinas/SP), Thenisson Santana Dória (TRT-20 – Sergipe) e Vicente de Paula Maciel Júnior (TRT-3 – Minas Gerais).

No grau Oficial receberam a homenagem o advogado Marcos Dantas Teixeira (in memorian), a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), o jornal A TRIBUNA (Rondonópolis) e os servidores Rômulo Borges Araújo (TRT-2 – São Paulo), Benedito Fernandes de Siqueira (TRT23 – Mato Grosso) e Marlon Carvalho de Sousa Rocha (TRT23 – Mato Grosso, atualmente exercendo o cargo de diretor-geral do Tribunal).

No grau Oficial foram agraciados ainda seis juízes da Justiça do Trabalho: Juarez Gusmão Portela (titular da 2ª VT de Rondonópolis), Edemar Borchart Ribeiro, Claudirene Andrade Ribeiro (titular da 2ª VT de Tangará da Serra), Ediandro Martins (titular da VT de Primavera do Leste), Dayna Lannes Andrade (titular da 2ª VT de Sinop e atual presidente da Associação dos Magistrados – Amatra23), além da juíza Márcia Martins Pereira (coordenadora da Comissão de Diversidade e Inclusão do TRT-23).

No grau Cavaleiro receberam a homenagem os servidores da Justiça do Trabalho mato-grossense Dilmar Ramos de Carvalho, Heloísa Guimarães Castro Matos Ferraz, Jailcy Santos Polla, Giselle Vieira da Silva Nascimento, Robson Massashi Yoshihara, Silvano Moreno de Souza e Luiz Otávio Carvalho Pinto.

1 de 2

A TRIBUNA

O diretor do A TRIBUNA, Samuel Logrado de Souza, em entrevista concedida a TV Justiça, presente ao evento, resumiu a participação do Jornal nas causas da sociedade rondonopolitana desde a sua fundação, em 7 de junho de 1970, levantando bandeiras para várias conquistas, sempre em perfeita sintonia com os objetivos pretendidos, e esse engajamento se deu em todas as frentes, desde com entidades de classes, movimentos comunitários, ou poderes constituídos, a exemplo da Justiça Trabalhista.

Ele fez questão de parabenizar também o envolvimento das nossas autoridades com os anseios almejados pela sociedade, citando como exemplos as passagens, como juízes do Tribunal Regional do Trabalho em Rondonópolis, dos atuais desembargadores Paulo Barrionuevo e Adenir Carruesco, frisando que tinha convicção de que o A TRIBUNA estava sendo homenageado porque tinha o testemunho desses dois digníssimos membros do TRT, “pois eles também estiveram envolvidos em várias dessas lutas rondonopolitanas”.