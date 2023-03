Evento de gala que agraciou advogados, professores, magistrados e servidores do Judiciário, além veículo da imprensa e outras instituições, nesta sexta-feira (17), em Cuiabá, com a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário São José Operário, teve homenagens para sete personalidades de Rondonópolis.

Além das homenagens ao A TRIBUNA, ao ex-prefeito e ex-deputado federal Adilton Sachetti e ao juiz Juarez Gusmão Portela, conforme mostrado nesta edição de domingo, outras quatro personalidades de Rondonópolis, que prestaram relevantes serviços à Justiça do Trabalho foram agraciadas com a medalha.

No grau Cavaleiro receberam a homenagem as personalidades de Rondonópolis Dilmar Ramos de Carvalho, servidor público federal – diretor da 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis; Robson Massashi Yoshihara, servidor público federal, que atuou por 18 anos em Rondonópolis; Silvano Moreno de Souza, servidor público federal – diretor da 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis; e Luiz Otávio Carvalho Pinto, rondonopolitano, servidor público federal há 30 anos.

Um total de 32 personalidades recebeu a honraria, que é prestada a cada dois anos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, sendo voltada a pessoas e entidades em razão de suas atividades jurídicas ou relevantes serviços à Justiça, em especial ao judiciário trabalhista mato-grossense.

A Ordem São José Operário leva esse nome em homenagem ao padroeiro dos trabalhadores, como explicou o desembargador-presidente do TRT da 23ª Região, Paulo Barrionuevo.

Instituída em dezembro de 1993, um ano após a instalação do TRT-23, a Ordem do Mérito Judiciário é uma promoção cívica, cultural e de mérito da Justiça do Trabalho mato-grossense e tem sua comenda constituída de seis graus: Grão-Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.