A estagnação do Aeroporto Maestro Marinho Franco, que vem apresentando queda no número de passageiros e conta com apenas uma companhia aérea atualmente em operação, suscitou muitos questionamentos por parte da população, entre eles, que o problema estaria na localização inadequada do aeroporto.

No entanto, pilotos ouvidos pelo A TRIBUNA afirmam que o aeroporto está bem localizado quando considerada a topografia de Rondonópolis.

Para o piloto Elton Becker, que tem vasta experiência operando no aeroporto de Rondonópolis e em vários do País, devido a topografia de Rondonópolis, a localização do aeroporto não pode ser considerada ruim. “O aeroporto foi construído em local adequado, melhor do que o antigo, que ficava dentro do perímetro urbano”, avalia.

Esse também é o posicionamento do piloto, hoje aposentado, Denizar da Rocha, que operou por anos no aeroporto de Rondonópolis. Segundo ele, o aeroporto da cidade está bem localizado. Os dois ainda pontuam que há registro frequente de neblina no aeroporto e que com equipamentos mais avançados a quantidade de cancelamentos de pousos seria um pouco menor.

Becker explica que atualmente o Marinho Franco conta com procedimento por instrumento utilizando o RNAV, que é considerado um equipamento moderno e eficiente.

O piloto destaca que o ILS CAT 1 é um equipamento superior ao RNAV e que permite mais pousos com neblina, mas pondera que esse equipamento tem um custo de instalação e manutenção altíssimo, bem como precisa de uma pessoa habilitada para operá-lo e de tripulação com treinamento técnico específico.

“É inviável hoje, com os custos altíssimos do ILS CAT 1, que esse equipamento seja instalado no aeroporto de Rondonópolis. Para se ter uma ideia, somente três aeroportos possuem o ILS CAT 1 no Brasil – o Aeroporto Afonso Pena em Curitiba (PR), o Aeroporto de Guarulhos (SP) e o Aeroporto de Manaus (AM)”, avalia e acrescenta que o equipamento hoje disponível em Rondonópolis é o mesmo utilizado em Sorriso e Sinop.