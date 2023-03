1 de 2

Equipes da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) estão realizando o trabalho de limpeza do canteiro da Rua Branco e também de outros espaços públicos de bairros localizados na região norte da cidade, onde vivem cerca 30 mil pessoas.

A manutenção começou a ser feita após o A TRIBUNA repercutir na edição de final de semana a reclamação de moradores sobre o abandono por parte da Prefeitura.

Na reportagem do fim de semana, “Eixo de crescimento esquecido: Região sofre com mato em canteiros e calçadas”, o A TRIBUNA trouxe que moradores estavam indignados que, enquanto a região do Residencial Alfredo de Castro, que recebeu um grande batalhão de serviços públicos e de manutenção por parte da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) nas últimas semanas, em função da inauguração do Residencial Celina Bezerra, na última sexta-feira (3), os bairros da região norte da cidade sofriam com mato alto em vários espaços públicos.

Eles reclamavam, ainda, da demora da Coder em enviar equipes para fazer a manutenção na região, contribuindo assim para o aparecimento de verdadeiros matagais em canteiros centrais de vias e nas calçadas.