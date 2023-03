“Hoje coloquei mais um saquinho de brita tentando fazer um trilho para diminuir a pancada do carro ou da moto”, disse um morador da cidade, que acrescentou que esse é um problema fácil de resolver, inclusive com massa asfáltica.

As canaletas foram feitas em várias ruas e avenidas do Centro, mas em alguns locais são mais profundas e causam maiores transtornos. Na Avenida Dom Wunibaldo, esquina com a Rua Floriano Peixoto, tem morador tentando amenizar o problema colocando restos de tijolos e demais materiais na canaleta.

As canaletas foram construídas pela Prefeitura durante as obras de recuperação da pavimentação no Centro e, logo após concluídas, passaram a ser motivo de muitas reclamações por parte dos condutores. Desde 2018 a Prefeitura promete resolver o problema, mas quase nada foi feito até o momento.

Desde quando foram construídas pela Prefeitura em 2018, as reclamações dos condutores são constantes. O pedido é que o problema seja resolvido definitivamente, uma vez que as canaletas atrapalham a trafegabilidade na região, pois obrigam os condutores a reduzirem a velocidade para tentar evitar solavancos mais intensos nos veículos.

Mesmo após várias promessas do Município e mais de quatro anos depois, parte das canaletas problemáticas nunca foram consertadas e continuam com desníveis, como no cruzamento da Avenida Tiradentes com a Rua Poxoréo, no Centro. Uma parte das canaletas recebeu estrutura metálica, que foi instalada para evitar os solavancos, mas já está deteriorada.

As soldas da chapa de aço galvanizado se quebraram em vários pontos, fazendo com que partes das estruturas começassem a soltar ou entortassem por completo. Os veículos, ao passarem hoje por essas estruturas danificadas, provocam fortes barulhos.

Além disso, em alguns locais, como na Avenida Bandeirantes, no cruzamento com a Rua Dom Pedro II, a água também não escoa mais adequadamente pelas canaletas e fica empossada na via, o que causa mau cheiro e danifica a pavimentação.