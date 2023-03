Uma ameaça de um suposto massacre deixada escrito no banheiro do Centro Integrado de Ensino (CIE) em Rondonópolis está sendo investigada pela polícia. A inscrição com a ameaça foi encontrada na escola na tarde de segunda-feira (27) e dizia que um massacre ocorreria no local ontem (28).

A situação deixou alguns pais preocupados e muitos acabaram optando por manterem os filhos em casa ontem e alguns ainda foram até a escola para conversar com a direção sobre o caso.

Diante da situação, o CIE informou, por meio de nota, que imediatamente medidas de segurança foram tomadas e as polícias Civil e Militar foram acionadas e as apurações para a identificação dos responsáveis estão em andamento.

A instituição de ensino informou ainda que as aulas seguem em sua normalidade e que nenhuma intercorrência foi registrada. “O CIE lamenta que atitudes de mau gosto como esta tenham se tornado recorrentes entre adolescentes em diversas partes do mundo. Acreditamos que a parceria escola-família é a melhor ferramenta para formar cidadãos responsáveis e conscientes de seu papel na sociedade”, afirmou a escola em nota à imprensa.

Segundo informações de alunos da instituição de ensino, essa não é a primeira vez que inscrições com ameaças de um suposto massacre é encontrada na escola e, nas duas ocasiões, a mensagem foi deixada em dias que antecedem a aplicação de provas.

O caso ocorreu justamente no mesmo dia do ataque a faca na Escola Estadual Thomazia Montoro em São Paulo (SP), que deixou uma professora morta e cinco feridos entre professores e alunos. O ataque foi feito por um aluno de 13 anos que foi apreendido pela polícia.