O mês de abril inicia com a chegada do Coelho da Páscoa no Supermercado Comper, em Rondonópolis, neste sábado dia 1, às 9h30, garantindo a diversão da criançada e dos adultos também com diversas atrações, brincadeiras, pintura facial, pintura no papel e muitas guloseimas. O Coelho estará acompanhado por diversos personagens infantis e irá percorrer as ruas da cidade em cima do caminhão do trio elétrico até aportar no Comper.

As crianças irão colorir os seus braços e rostos com as pinturas de rena e muito glitter, usar a criatividade nos desenhos no papel e se deliciarão com pipocas, algodão-doce, chocolates, biscoitos, sorvetes e muitas brincadeiras. Tudo gratuitamente para os clientes.

Os adultos também poderão se divertir com a chegada do Coelho da Páscoa e aproveitarem para garantir os Ovos de Chocolate para toda família, principalmente para as crianças, na Páscoa Recheada Comper, que está com inúmeras opções dos produtos para a data, que podem ser pagos em até seis vezes pelo Vuon Card.

A gerente Regional de Operações da Rede Comper em Mato Grosso, Izilda Maria da Silva, disse que é uma grande alegria realizar pela primeira vez a chegada do Coelho no Comper de Rondonópolis. “A Páscoa é um momento de renascimento, renovação, e é isto que estamos fazendo sempre, proporcionando momentos únicos para nossos clientes”.

Ela contou também que além dos Ovos de Páscoa, há também inúmeras opções de chocolates para presentes e produtos típicos a época como bacalhau, azeite, dentre outros.