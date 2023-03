A Câmara Municipal de Rondonópolis deve discutir na sessão de hoje (8), prevista para começar a partir das 13h30, uma mensagem do Executivo com um pedido de autorização para emprestar cerca R$ 100 milhões junto ao Banco do Brasil (BB).

O montante solicitado pelo Município será para investir em obras de infraestrutura nas zonas urbana e rural (pavimentação e drenagem), mobilidade urbana, construção de unidades escolares, praças e um mercado municipal voltado à comercialização de produtos da agricultura familiar.

O pedido de empréstimo chegou na Casa de Leis no último dia 17 de fevereiro em regime de urgência junto com outros 19 projetos. No entanto, os vereadores, conforme já noticiou o A TRIBUNA, decidiram, na ocasião, não colocá-lo na pauta de votação daquela sessão. Pois, queriam se debruçar mais sobre esta solicitação do Executivo.

Ontem (7), na Ordem do Dia, onde se discutem os projetos que entram na pauta de votação da sessão da semana, por articulação do vereador Reginaldo Santos (SD), líder do prefeito no legislativo, o secretário municipal de Finanças, Rodrigo Silveira, compareceu na Casa para esclarecer as dúvidas dos vereadores em relação ao pedido de empréstimo em torno de R$ 100 milhões.

Essa quantia que o Município está pleiteando junto ao Banco do Brasil, por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), linha de crédito destinada a municípios, estados e Distrito Federal com vistas a otimizar a qualidade de vida da população, tem prazo de amortização de 96 meses e juros de 15% ao ano. Segundo Rodrigo, o Banco do Brasil foi a instituição escolhida para fazer esta operação por ter oferecido as menores taxas.

Uma das principais preocupações levantadas pelos vereadores quanto ao pedido do Executivo é o comprometimento que o novo empréstimo pode causar nas finanças do Município, já que a Câmara já havia aprovado, anteriormente, outro empréstimo na casa de R$ 100 milhões.

Além disso, queriam saber mais detalhes sobre onde seriam investidos os recursos que o Município está buscando junto a instituição financeira, que tem como garantidor o Governo Federal.