A Prefeitura Rondonópolis reivindica a mudança na forma de rateio para pactuação, que atualmente é de 75% em serviços e 25% para taxa de administração do Consórcio. Marildes disse que apurou que Rondonópolis propõe 80% e 20%, respectivamente.

“É uma questão que nos preocupa bastante. Recebemos informações de pacientes que procedimentos de alta complexidade via Consórcio Regional de Saúde em Rondonópolis, como câncer de mama, neuropediatra, proctologista e geriatra, por exemplo, foram suspensos. Eu peço a secretária de Saúde, aos prefeitos de Rondonópolis e de Alto Araguaia que resolvam essa situação para que os pacientes de Rondonópolis não sejam mais prejudicados”, disse.

Presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Rondonópolis, a vereadora Marildes Ferreira (PSB) cobrou, ontem (22), na tribuna do Legislativo, que seja resolvido o mais rápido possível o impasse sobre o novo contrato entre a Prefeitura e o Consórcio Intermunicipal de Saúde, que congrega 19 municípios da região sudeste e sul de Mato Grosso.

O A TRIBUNA apurou que o motivo da suspensão foi porque a Prefeitura de Rondonópolis teria alterado o termo de convênio “por conta própria” e o atual presidente do Consórcio, o prefeito de Alto Araguaia, Gustavo Melo (PSB), que assumiu a função em 1º de janeiro deste ano, não aceitou, pois, segundo ele, difere do que foi feito com outros 18 municípios consorciados.

Diversos tipos de exames, cirurgias de alta complexidade e consultas com especialistas que deveriam ser realizados por pacientes de Rondonópolis, via Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso (Coress), estão suspensos desde fevereiro.

Em conversa, ontem, por telefone, o prefeito Gustavo Melo explicou que todo ano o convênio deve ser renovado no início de janeiro com todos os municípios consorciados.

“Assim foi feito por todos os outros 18 municípios, menos Rondonópolis, que enviou o documento com uma mudança no termo do convênio por sua conta e risco. O convênio não foi assinado e devolvido à prefeitura”, disse o prefeito de Alto Araguaia.

Ele afirmou ainda que o documento de renovação do convênio deveria ser feito conforme prevê o regimento interno e o estatuto. “Eu não tenho autonomia para decidir sozinho, pois a alteração proposta no documento enviado pela Prefeitura de Rondonópolis fere o tratamento igualitário dos 19 municípios que fazem parte do consórcio. É uma decisão que deve ser tomada em comum acordo entre todos os consorciados”, disse.

Ele acrescentou que, em ofício encaminhado no mês passado, comprometeu-se em convocar uma Assembleia para discutir a proposta de Rondonópolis. “Ainda este mês esta Assembleia deve ser realizada”, frisou.

OUTRO LADO

O A TRIBUNA entrou em contanto com a Prefeitura de Rondonópolis para saber o seu posicionamento sobre o assunto. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o município aguarda a assinatura do convênio pelo presidente do Coress para fazer o repasse dos recursos, que estão em conta.