Tudo indica que está perto do fim a “novela” sobre a doação do tereno para a construção em Rondonópolis da unidade do Centro de Diagnóstico do Hospital do Amor, que é referência nacional e internacional em prevenção e tratamento de doenças oncológicas e fica localizado em Barretos, cidade do interior paulista.

A informação repassada pelo vereador Batista da Coder (SD) é que, durante reunião realizada ontem (20), na Câmara Municipal, para discutir o assunto, a secretária municipal de Habitação e Urbanismo, Huane Rodrigues, afirmou que o Prefeito José Carlos do Pátio (PSB) que deveria assinar ainda ontem a escritura do terreno, que deverá receber o centro, visando a transferência.

Além de Batista, a reunião, para discutir o assunto, contou com as presenças dos vereadores Marisvaldo Gonçalves (UB) e Ozeas Reis, além do presidente da AVCCR, Valdir Correa, e o coordenador de eventos do Hospital do Amor em Rondonópolis, Nilson Porto.

“Finalmente, esta novela da doação do terreno parece que está perto do fim. A Huane (secretária de Habitação) falou na reunião hoje de manhã (ontem), que o prefeito assinaria ontem a escritura e a intenção já era, mediamente, encaminhar para Câmara aprovar a autorização da doação para que o Hospital do Amor de Barretos possa, enfim, iniciar a construção desta tão sonhada unidade do Centro de Diagnóstico em nossa cidade”, disse o vereador.

O terreno que deve ser doado para a construção do Centro de Diagnóstico tem 20 mil metros quadrados e fica localizado nos fundos da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). “Saindo a doação definitiva da área para o Hospital do Amor vamos correr atrás para que se inicie o mais rápido possível a construção”, acrescentou o vereador Batista.

O valor para a construção da obra, que é superior a R$ 30 milhões, será repassado pelo Governo do Estado. A doação definitiva do terreno ao Hospital é a condição imposta pelo Hospital do Amor de Barretos para que construa na cidade o Centro de Diagnóstico, que vem sendo pleiteado desde 2015 pela Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Rondonópolis (AVCCR).

O impasse sobre a construção do Centro na cidade, que já deveria ter começado, surgiu porque a intenção do Município, inicialmente, era fazer a doação em forma de comodato de 30 anos.

A demora para definição sobre a doação do terreno pela Prefeitura de Rondonópolis fez com que o prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bertolin (MDB), procurasse a direção do Hospital e oferecesse a doação da área e a terraplanagem para receber o Centro de Diagnóstico em seu município.

Conforme já noticiou o A TRIBUNA, a possibilidade de Rondonópolis vir a perder a unidade fez com o vereador Batista, no dia 15 de fevereiro, alertasse o chefe do executivo para que tomasse providências para solucionar o impasse criado à doação da área.

No mesmo dia, em reunião com a Comissão de Saúde da Câmara, o prefeito disse que estava só aguardando um parecer do Ministério Público Estadual e da Procuradoria para encaminhar a doação da área proposta pela Prefeitura.

Caso não fosse possível fazer a doação definitiva do terreno inicialmente proposto para receber o Centro de Diagnóstico, ele estava disposto a doar outra área dentro do futuro Centro Político Administrativo, a fim de garantir a construção da unidade em Rondonópolis.