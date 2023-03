Com o propósito institucional de “continuar transformando a sociedade fornecendo educação básica de qualidade, acolhimento, capacitação profissional e cidadã às pessoas em situação de vulnerabilidade social, motivados nos princípios de ética, justiça, transparência, corresponsabilidade, caridade e sustentabilidade”, a Cáritas Diocesana de Rondonópolis, além de suas contínuas ações sociais em seus projetos permanentes como educação infantil, Recanto dos Idosos e afilhados da Alemanha, retomou em 2021 os serviços de capacitação profissional em que foi pioneira nas décadas de 70 e 80 na região.

Nesse propósito, neste dia 10 de março, sexta-feira, a Cáritas fará o lançamento do Projeto Rondonópolis Mais Profissionalizada, às 19h, em sua própria sede, em Vila Operária, com a Feira das Profissões, onde apresentará melhor os cursos e os métodos de formação com as bancadas onde os alunos conhecerão todos os sistemas de funcionamento de uma moto, por exemplo, ou o sistema de ar-condicionado de um carro.

Ao final dos cursos, fará além da certificação, uma feira de emprego em parceria com empresas da área para contratação dos profissionais formados pelo referido projeto.

Vale explicar que a Cáritas Diocesana e a Prefeitura de Rondonópolis, através de um termo de fomento, iniciaram o Projeto Rondonópolis Mais Profissionalizada, que vai oferecer, gratuitamente, a 380 beneficiários cursos profissionalizantes nas áreas de instalação e manutenção de energia solar fotovoltaica, ar-condicionado residencial e automotivo, elétrica automotiva, mecânica de motocicletas, manutenção de geladeira e máquina de lavar.

Serão doze turmas, onde a equipe técnica e pedagógica desenvolverá com os alunos a formação com os melhores métodos de ensino-aprendizagem de acordo com as portarias do MEC e com certificação válida em todo o território nacional.

“Neste projeto trabalharemos as turmas de forma descentralizadas, isto é, as turmas serão realizadas não só na sede da Cáritas, na Vila Operária, mas também nas regiões mais afastadas, para atender o público que tem limitação do seu deslocamento. Com parceria com as secretarias municipais de ciência, tecnologia e inovação, a de promoção e assistência social e as associações comunitárias, vamos estar próximos à população das regiões do Conquista, Alfredo de Castro e Jd. Atlântico, região Salmen, Vila Olinda, Padre Lothar e Vila Rica”, afirma Paulo Otávio Simioni, coordenador de projetos sociais da Cáritas.

Conforme a Cáritas Diocesana de Rondonópolis, é importante ressaltar ainda que a desigualdade social e econômica gerada pelas mazelas da questão social como a miséria, injustiça e exploração econômica, tem sido um grande problema social enfrentado por diversos estados no Brasil, aumentando assim o número de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Entretanto, um dos principais fatores para sair desta situação, segundo a entidade, é necessário e primordial conquistar maior destaque e oportunidades na carreira trabalho, ofertando reais possibilidades de acesso a formação técnica, profissional e especializada, e para isso, buscou firmar parceria com o governo municipal, para alcançar a população que mais precisa se inserir no mercado de trabalho e desenvolver diferentes habilidades.

“Proporcionando ao público-alvo, conhecimentos específicos na área de atuação, com a finalidade de capacitá-los para o mercado de trabalho por meio de curso profissionalizante, promovendo a geração renda, autonomia e sustentabilidade, vamos fomentar protagonismo social dos usuários para que possam exercer o papel de sujeitos ativos no município de Rondonópolis neste novo projeto”, avalia.

A Cáritas Diocesana de Rondonópolis convida toda a população rondonopolitana, que deseja fazer o curso ou que trabalhe na área e deseja mão de obra qualificada para sua empresa, a participar e conhecer o projeto Rondonópolis Mais Profissionalizada.