O presidente do Sindicato Rural de Rondonópolis, Lucindo Zamboni Júnior, acompanhado de parte de sua diretoria, se reuniu, na tarde desta quarta-feira (22), com o prefeito José Carlos do Pátio (PSB), com o objetivo de tratar sobre a parceria do Município para a realização da 49ª Exposul, que ocorre de 7 a 12 de agosto de 2023.

Na oportunidade, o Lucindo Zamboni avaliou de forma positiva o encontro com o prefeito, e destacou a importância da Exposul para a economia da região na época do evento e projeta mais uma edição tendo o município como parceiro de uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste.

“Uma reunião importante para um alinhamento com a Prefeitura, nesta festa que representa a cidade que é a Exposul, onde já estamos no mês de março e com alguns meses já trabalhando nesta edição e nos preparativos. É um evento que ajuda a divulgar Rondonópolis e a sua pujança, e assim nós contamos com a Prefeitura que pode mostrar o que está sendo feito por ser a Exposul uma grande vitrine do nosso município”, disse.

O prefeito José Carlos do Pátio reforçou as palavras de Zamboni Junior, onde exalta também que a Exposul é uma importante forma de divulgação dos potenciais econômicos de Rondonópolis, além de propiciar um evento democrático para todos os cidadãos rondonopolitanos.

“É importante esta unidade em torno da Exposul e estamos agora amadurecendo para cada vez mais a exposição ser de todos. E quero dizer que o Sindicato Rural vem sendo muito solidário, pois hoje você vê a agricultura familiar e o médio empresário, também temos a grade de shows para a área religiosa, como atrações católicas e evangélicas, por isso é uma exposição de todos e então é importante o município participar, pois quem ganha é o município”, explicou.

Também presente na reunião, o vice-prefeito e ex-presidente do Sindicato Rural, Aylon Arruda (PSD), pontuou o aspecto social e de capacitação que a entidade, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT), oferece à agricultura familiar do município.

“A Prefeitura e o Sindicato Rural caminham juntos em uma parceria mútua, onde o sindicato com o suporte do Senar oferece gratuitamente os cursos de capacitação ao pequeno produtor e sua família, e em contrapartida, a Prefeitura sempre ajudou a Exposul. A exposição que é o cartão de visita da cidade, onde mostramos todo o nosso potencial, tanto econômico como agrícola para empresários de fora, e sem contar que fomenta o comércio local num todo”, finalizou.

A reunião contou também com a participação dos diretores Alberto Torremocha, Edison Sanches, Ricardo Vieira, Leonardo Freitas, Caio Venuto, Fabrizia Hinrichsen e do secretário municipal de Agricultura, Adilson do Naboreiro, e do diretor presidente do Sanear, Paulo José Correia.