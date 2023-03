Rondonópolis está próxima de contar com a prometida modernização do seu sistema semafórico, visando garantir uma maior fluidez e segurança no trânsito. Realizada em outubro do ano passado, a licitação à aquisição dos chamados “semáforos inteligentes” está na sua fase final.

Segundo apurou o A TRIBUNA, a licitação já foi encaminhada, ontem (13), pela Secretaria Municipal de Administração, para ser homologada pelo prefeito José Carlos do Pátio(PSB).

“Todo o processo administrativo e recursal já foram concluídos. Estamos encaminhando hoje (ontem) para ser feita a sua homologação pelo prefeito”, disse, por telefone, o secretário municipal de Administração, Leandro Junqueira.

Os novos equipamentos semafóricos serão instalados nas vias do quadrilátero central, substituindo os 65 que estão atualmente em funcionamento e geram uma série de reclamações.

Um dos grandes problemas da rede atual é a falta de sincronização, que gera perda de tempo no trânsito, travamento do fluxo de veículos em cruzamentos e redução da trafegabilidade.

A expectativa inicial da Prefeitura era de que os novos equipamentos, chamados de “semáforos inteligentes”, fossem instalados no quadrilátero central da cidade ainda em janeiro deste ano, o que não se concretizou, pois a empresa Datapron, vencedora do processo licitatório realizado em outubro do ano passado pela secretaria Municipal de Administração, foi considerada inabilitada pela Comissão Técnica Avaliadora, por não atender requisitos do Edital, após a realização pela prova conceito, que é o teste dos equipamentos nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat).

A segunda colocada, a empresa Kapsch, foi convocada e passou pelo mesmo teste, sendo aprovada. Enquanto isso, foi aberto prazo recursal administrativo e a empresa Datrapron, após a análise do seu pedido de contestação do resultado da Comissão Técnica Avaliadora, teve o seu pedido negado, conforme aponta decisão de julgamento divulgada no Diário Oficial do Município (DioRondon), no dia 6 de março.