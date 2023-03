Gustavio tem ganhando seguidores nas redes sociais, principalmente, com vídeos de coreografias e informações fitness abordadas nos vídeos com humor. E é justamento o destaque que tem conquistado com influencer nas redes sociais que o levou a participar do evento, onde vai divulgar a 9º edição como influencer.

O guiratinguense e atualmente morador de Rondonópolis, personal trainer, bailarino e influencer, Gustavio Vieira de Souza, o Gustavio Brabo, como é conhecido, vai representar a cidade no maior evento multiesportivo da América do Sul, o “Arnold South America”, que acontece na Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 14 e 16 de abril.

“Desde pequeno meu sonho era ser bailarino, e, infelizmente, foi preciso enfrentar vários preconceitos no início para conseguir trabalhar com isso. Há ainda um preconceito grande com homens que querem trabalhar com a dança, mais ainda no interior”, conta.

Trabalhando em Rondonópolis como bailarino, com dança e também como personal trainer, Gustavio começou a aumentar os seguidores nas redes sociais e foram, justamente, os vídeos em que aparece dançando que o levaram a ser mais conhecido na internet. Com 28,3 mil seguidores, Gustavio tem vídeos no Instagram que alcançaram mais de 1 milhão de visualizações.