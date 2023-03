1 de 4

Com forte esquema de segurança, uma grande estrutura montada e muitas autoridades e políticos, Rondonópolis recebe na manhã de hoje (3/3), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até o monitoramento das redes sociais da população local foi necessária, como medida de segurança.

Na cidade, o presidente vai entregar as chaves dos 1.440 apartamentos do Residencial Celina Bezerra em evento previsto para acontecer às 10h. Lula e ministros devem permanecer em Rondonópolis por cerca de três horas e retornam para Brasília (DF).

A previsão é que Lula chegue ao aeroporto local por volta das 8h40 e, de lá, siga de helicóptero até o local do evento.

Segundo o presidente do PT local, Wendel Girotto, a cidade está pronta para receber o presidente para um grande evento que contará ainda com, pelo menos, cinco ministros, senadores, deputados federais e estaduais, e pelo menos 25 prefeitos de cidades de Mato Grosso que já confirmaram presença, além de mais de 100 vereadores. O governador Mauro Mendes também confirmou presença e estará em Rondonópolis para recepcionar Lula.

A expectativa é que o evento receba cerca de 10 mil pessoas, entre autoridades e público em geral. Até o final da tarde de ontem (2), o presidente do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Paulo José Correia, que é o responsável pela organização do evento junto com Wendel Girotto, informou que cerca de 300 autoridades haviam confirmado presença no evento.

Além do governador de Mato Grosso, o vice-governador Otaviano Pivetta, confirmou presença. Os três senadores – Wellington Fagundes, Jaime Campos e Margareth Buzetti – também estarão presentes.

Entre os ministros, devem vir para Rondonópolis integrando a comitiva de Lula, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, das Cidades, Jader Barbalho Filho, da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, da Integração, Waldez Góis, e da Casa Civil, Rui Costa.

Para receber a visita do presidente, Rondonópolis ganhou um aparato importante de segurança. São homens da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, do Exército, e das forças de segurança do Estado que atuam juntos para garantir a segurança do presidente, autoridades e público em geral que irá participar do evento de entrega do Residencial Celina Bezerra.

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA O PÚBLICO

Ontem, a Prefeitura de Rondonópolis também informou ao público em geral que no evento não será permitida a entrada com garrafas, embalagens de alumínio, objetos perfurantes, vidros, guarda-chuvas e capacetes. Álcool em gel somente poderá ser levado em embalagens de até 100 ml.

Alimentos devem ser embalados, frutas picadas em recipientes plásticos, sanduíches e biscoitos devem ser embrulhados em papel-alumínio e não são permitidos talheres, e somente serão permitidas bandeiras sem haste.

A recomendação é para que as pessoas não portem mochilas ou bolsas de maior tamanho para evitar atrapalhar o fluxo da revista de segurança. No local do evento, serão montados pontos sinalizados para a disponibilização de água e será reservado espaço separado para o público preferencial.