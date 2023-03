Apesar da previsão de aumento de R$ 0,34 no litro da gasolina e de R$ 0,02 no litro do etanol, em Rondonópolis a gasolina vem sendo repassada ainda mais cara ao consumidor.

Ontem (2), os postos de combustíveis da cidade passaram o reajuste para as bombas. O aumento médio da gasolina registrado em Rondonópolis girou em torno de R$ 0,50, enquanto o etanol teve o preço mantido.

O valor do litro da gasolina em Rondonópolis podia ser encontrado com valores variando entre R$ 5,75 e R$ 5,89. Ontem, uma pequena parcela de postos da cidade ainda não havia repassado o aumento para as bombas, com a gasolina podendo ser encontrada ainda por R$ 5,25. Já o etanol podia ser encontrado com preços variando de R$ 3,69 a R$ 3,85. No caso do etanol, os postos de Rondonópolis não haviam reajustado o preço nas bombas.

Os novos preços dos combustíveis foram anunciados após a reoneração dos preços feita pelo Governo Federal. O aumento maior que o anunciado pelo governo surpreendeu muita gente. A reoneração foi parcial, de R$ 0,49 na gasolina e R$ 0,02 no etanol. Ao mesmo tempo, a Petrobras anunciou a redução de R$ 0,13 no preço do litro da gasolina. Com isso, a previsão era de que o aumento nas bombas fosse de R$ 0,34.

No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro zerou as alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para a gasolina, o etanol, o diesel, o biodiesel, o gás natural e o gás de cozinha.