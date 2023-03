Rondonópolis teve mais um mês com resultado positivo na geração de empregos e criou 718 novas vagas de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados ontem (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Com 4.607 admissões e 3.889 desligamentos, o saldo positivo de 718 vagas de trabalho coloca Rondonópolis como a cidade que mais gerou emprego em fevereiro em Mato Grosso.

O resultado de fevereiro é praticamente igual ao registrado em janeiro, quando foram criadas 715 vagas de emprego com carteira assinada. Com isso, nos dois primeiros meses de 2023, Rondonópolis abriu 1.433 vagas de trabalho e é a cidade que mais gerou emprego em Mato Grosso no período.

O Município abriu mais vagas que Sorriso, que criou 1.130 vagas de emprego no primeiro bimestre do ano; Cuiabá, que abriu 1.086 vagas; e Sinop, com 974.

Com a criação de 718 vagas de emprego em fevereiro, Rondonópolis gerou no último mês mais empregos do que a capital Cuiabá, com 652 vagas criadas, Sinop, com 310 e Primavera do Leste, com 246. Mais uma vez o setor de serviços foi o responsável pela abertura do maior número de vagas de trabalho.