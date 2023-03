Com a entrega oficial do empreendimento da primeira etapa do Residencial Celina Bezerra que ocorreu nesta sexta-feira (3), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os 1.440 beneficiários das unidades habitacionais concluídas começarão a receber as chaves e as orientações para efetuar as mudanças nesta segunda-feira (6).

Segundo a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, os beneficiários terão um cronograma com datas para poderem fazer a mudança, que será realizada em etapas em função da grande quantidade de apartamentos.

A secretária Municipal de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues, explicou que a responsabilidade de entrega das chaves dos apartamentos é da construtora do residencial e cabe à Secretaria acompanhar cada morador na unidade habitacional para prestar orientações e testes práticos, tais como utilização correta do gás, projeto de combate a incêndio e outras informações que facilitem e melhor acomodem a família em sua nova moradia.