1 de 2

Enquanto a região do Residencial Alfredo de Castro, que recebeu um grande batalhão de serviços públicos e de manutenção por parte da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) nas últimas semanas em função da inauguração do Residencial Celina Bezerra, nesta sexta-feira (3), moradores de bairros da região norte da cidade estão sofrendo com mato alto.

A reclamação é de que as equipes da Coder estão demorando muito tempo para fazer a manutenção, contribuindo assim para o aparecimento de verdadeiros matagais em canteiros centrais de vias e nas calçadas.

Um exemplo bem visível do abandono reclamado pelos moradores é a principal via de acesso aos bairros, muitos deles oriundos do programa Minha Casa Minha Vida. O canteiro central da Rua Rio Branco, que é duplicada a partir do bairro José Sobrinho, está tomado pelo mato, impedindo assim que moradores possam utilizar o espaço para fazer caminhadas.

Uma moradora do Residencial Melchiades Figueiredo 4, que prefere não se identificar, enviou vários vídeos ao A TRIBUNA para reclamar a falta de manutenção, que contribui para o aparecimento de verdadeiros matagais em passeios e espaços públicos da região norte da cidade.

“Aqui no Melchiades nem a calçada dá para gente fazer uma caminhada. A gente é obrigado a andar na rua, porque o mato tomou conta e ninguém faz uma manutenção”, reclamou, denunciando que a limpeza, quando é feita, só chega até a parte que é um condomínio fechado.

“Quando eles (Coder) vêm fazer a manutenção só limpam até a frente do condomínio (fechado). Passou, aqui no condomínio aberto, o Melchiades 4, fica cheio de mato (sic)”, afirmou a moradora.

1 de 2

Outros moradores dizem se sentir esquecidos pela administração municipal. Pois, enquanto eles têm que conviver com verdadeiros matagais por todos os lados, equipes da Coder ficaram nos últimos tempos praticamente todas voltadas para atender a região do Residencial Celina Bezerra, que teve a sua segunda etapa inaugurada pelo presidente Lula (PT), na manhã de sexta-feira.