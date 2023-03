A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Rondonópolis, na manhã de hoje (3/3), para fazer a entrega de 1.440 apartamentos da segunda etapa do Residencial Celina Bezerra, evidenciou ainda mais o esforço que o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) vem fazendo no sentido de projetar e tornar mais conhecido da população o nome do seu fiel escudeiro, Paulo José Correia.

Diretor geral do Sanear, ele foi escolhido pelo prefeito, que não pode mais concorrer a releição, para ser o candidato do seu grupo político na disputa pela sua sucessão em 2024.

Alçado pelo prefeito na condição de coordenador das ações preparatórias por parte da Prefeitura para finalizar as obras de infraestrutura no entorno do residencial e ser o seu interlocutor junto à organização da visita a Rondonópolis, Paulo José se movimentou muito nos últimos dias, com cada passo dado sendo repercutido em diversas mídias locais.

Paulo José, além das muitas entrevistas concedidas, designado pelo prefeito, inclusive, levou em mãos o convite oficial do município ao governador Mauro Mendes (UD), para que ele participe hoje, ao lado do presidente Lula, da solenidade de inauguração da segunda etapa do Celina Bezerra.

A visita “despretensiosa” de Paulo José ao governador Mauro Mendes, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, buscou uma maior aproximação com o chefe do executivo estadual e também, conforme comentários, mais espaço para o diretor da autarquia municipal de saneamento na mídia.

Esta movimentação de Paulo José de olho na eleição de 2024 chamou a atenção e, ainda, passou a impressão de que ele e o prefeito Zé do Pátio, em detrimento do PT local, é em quem ficaram à frente de toda a organização da visita do presidente Lula a Rondonópolis nesta sexta.