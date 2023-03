A União Rondonopolitana de Associações de Moradores de Bairros (Uramb) realiza no próximo domingo (26) eleições unificadas para a definição dos novos presidentes de 95 associações. Destas, em 22 estão tendo disputa de chapas. Nas demais, como não houve inscrição de chapas concorrentes, serão realizadas assembleias para escolha das novas diretorias.

Adiadas de 15 de novembro do passado para o dia 26 de março deste ano, por conta da Eleição Geral no país, o processo eleitoral está mobilizando não só as comunidades envolvidas, mas, também, diversas forças políticas da cidade, como não se via há algum tempo.

Ao todo, a Uramb, que tem 42 anos de atuação, conta com 130 associações de bairros filiadas. Nos locais em que não haverá renovação das diretorias no próximo domingo, já que elas não enviaram as documentações dentro período estipulado, a escolha será em outra data, que ainda não foi marcada pela diretoria da Uramb, segundo revelou a sua presidente, Nilza Maria Nunes Cerqueira.

O movimento comunitário em Rondonópolis sempre teve muita tradição e força. O deputado Thiago Silva (MDB) e a ex-deputada Vilma Moreira (PSB), falecida em 31 de outubro de 2020, por exemplo, tiveram origem no movimento comunitário rondonopolitano.

Coincidentemente, Vilma e Thiago são da região do Conjunto São José, que este ano é uma das eleições para renovação da direção da associação de moradores que mais estão chamando atenção. Duas chapas concorrem. O vereador Investigador Gérson (MDB), atual presidente, disputa contra o seu vice, Geraldo Pajé.

A disputa no Conjunto São José coloca em lados opostos o deputado Thiago Silva e o seu correlegionário do vereador Investigador Gerson. Thiago apoia explicitamente Geraldo Pajé contra o seu antigo aliado político, que ganhou o apoio de última hora do prefeito José Carlos do Pátio (PSB).

Aliás, o A TRIBUNA ouviu que a eleição no movimento comunitário tem proporcionado disputas de chapas que estão recebendo apoios dos deputados Thiago Silva e Claudio Ferreira (PTB), ambos com pretensões de disputar a sucessão de Pátio.