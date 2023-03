Rondonópolis estará presente no “Ninth Interactive Dialogue of the General Assembly on Harmony with Nature”, em Nova Iorque, na sede das Organizações das Nações Unidas (ONU), em 24 de abril de 2023, evento que reúne especialistas do mundo inteiro que estudam os Direitos da Natureza.

Rondonópolis estará representada pelo professor, doutor, coordenador do curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Éverton Neves dos Santos.

O professor explica que o Projeto Harmony with Nature é uma referência mundial na luta e no reconhecimento que o planeta Terra e seus ecossistemas merecem direitos e ações interventivas, em todos os âmbitos, em busca de um equilíbrio justo em face dos desenvolvimentos e necessidades do presente e das gerações futuras.

“Estamos felizes por participar e ainda mais mostrar a cidade de Rondonópolis e os projetos que fazemos parte, abrindo novas redes e parcerias, em prol da pauta que é tão urgente”, destaca.

Éverton Neves explica que o projeto apresentado na reunião na ONU aborda que o desenvolvimento sustentável precisa ser entendido pelo viés do biocentrismo, que é um novo conceito do direito que compreende a natureza como um sujeito de direito.