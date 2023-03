1 de 3

Moradores estão na expectativa da reforma do espaço do antigo clube Beira Rio, que foi adquirido pela Prefeitura em 2019 por R$ 3,3 milhões. Atualmente, no local está em andamento a obra de construção do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), que vai atender moradores da região, e foram construídos uma quadra de areia e um parquinho infantil, espaços que estão ilhados em meio ao mato.

A promessa é que o espaço seja todo reformado, incluindo, o campo de futebol e as piscinas e se torne um local para prática esportiva e de lazer para a população. Por enquanto, o que se tem visto por lá é muito mato.

Mesmo com uma quadra de areia e um parquinho infantil novos, o espaço está tomado pelo matagal e pela escuridão, e os moradores da região não estão conseguindo utilizar o local para lazer.

O projeto de reforma do antigo clube Beira Rio vem sendo acompanhado pleo vereador Adonias Fernandes (MDB) desde que a área foi adquirida pelo Município. O vereador destacou que a expectativa é que a reforma do campo de futebol e das piscinas saiam do papel em breve, com a utilização de recursos do financiamento de R$ 100 milhões feito pelo Município neste mês de março.

“As obras estão sendo feitas em partes. Foi construída a quadra de areia e o parquinho. Agora devem ser reformados o campo de futebol e a piscina. Nós também estamos conversando com o prefeito [José Carlos do Pátio] para reformar o salão que existe no local e tem uma estrutura muito boa e transformá-lo em um centro de eventos para atender a própria Prefeitura na realização de eventos e ações na região, e a comunidade local”, disse o vereador.

Sobre a necessidade de limpeza do espaço para que a população volte a usar o parquinho e a quadra de areia, Adonias reforça que irá solicitar para que o serviço seja feito.

“Já havia falado com a Semma [Secretaria Municipal de Meio Ambiente] para realizar a limpeza, e foi informado que estava no cronograma após os serviços nas creches e escolas, mas farei uma nova solicitação”, acrescentou.

O antigo Beira Rio, localizado na Vila Salmen, é um dos clubes recreativos mais antigos de Rondonópolis e estava desativado há anos quando foi desapropriado pelo Município. O espaço tem 30.695 m² e a ideia é transformá-lo em um local para recreação, prática de esporte e lazer.