Uma reunião, ontem (16), em Cuiabá, no gabinete do deputado Nininho (PSD), foi definido como sendo um “embrião” à construção de uma “frente única” de partidos de centro e de direita para disputa pelo comando do Palácio da Cidadania em 2024, segundo revelaram fontes ouvidas pelo A TRIBUNA.

Além de Nininho, um dos expoentes do PSD em Mato Grosso, o encontro contou com a participação dos deputados Cláudio Ferreira (PTB), Diego Guimarães (Republicanos), Faissal Calil (Cidadania) e Carlos Avalone (PSDB), além de lideranças da cidade, como o vice-prefeito Aylon Arruda (PSD), vereador Subtenente Guinâncio (PSDB), o ex-diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), Argemiro Ferreira (SD), e o suplente de vereador e professor Alikson Reis (DC).

Segundo divulgou a assessoria do deputado Nininho, foram discutidos no encontro investimentos necessários para as melhorias da saúde e da infraestrutura de Rondonópolis. No entanto, a sucessão do Prefeito José Carlos do Pátio (PSB) esteve no centro das conversas, conforme apurou o A TRIBUNA.

Não poderia ser diferente, afinal, a reunião contou com, pelo menos, três nomes que poderão estar na disputa pelo comando do Palácio da Cidadania na eleição de 2024. São eles: o deputado Cláudio Ferreira, o vice-prefeito Aylon Arruda e o ex-diretor da Coder, Argemiro Ferreira.

Contudo, o TRIBUNA apurou que no encontro, onde se discutiu o panorama para as eleições de 2024 em Rondonópolis, não se falou sobre nomes, sendo o foco a construção da unidade entre os partidos de direita e de centro da cidade.

A avaliação, segundo revelou uma fonte, de que é importante os partidos de direita e de centro da cidade criarem uma “frente única” para enfrentar o candidato que será lançado pelo prefeito José Carlos Pátio.