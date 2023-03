A Rondonópolis que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrará (hoje) é bem diferente daquela que o recebeu na sua primeira visita que fez ao município como chefe da Nação, na manhã do dia 6 de junho de 2003. Antes de se tornar presidente, o líder político petista esteve em outras duas oportunidades na cidade.

As diferenças vão além do momento político conturbado e radicalizado que o país vive no momento. A cidade que ele encontrou naquela manhã de 6 de junho, ao desembarcar no Aeroporto Maestro Marinho Franco, tinha pouco mais de 150 mil habitantes e iniciava um processo de agroindustrialização.

Hoje, a cidade caminha para ter uma população de 300 mil habitantes e se consolidou como polo de desenvolvimento do Estado, ostentando os títulos de segunda maior economia e de maior exportadora de Mato Grosso.

Naquela ocasião, segundo publicações da época, ele chegou até a quebrar o protocolo da segurança presidencial, para se aproximar e abraçar populares que foram até ao aeroporto para recebê-lo. Desta vez, por conta do clima de radicalização política atual no país, o presidente Lula chegará, conforme já divulgou o A TRIBUNA, cercado de um “inédito e robusto” esquema de segurança.

Durante o ato realizado no Jardim Ana Carla Muniz, onde ele foi para conhecer o modelo de projeto de moradia popular, executado por meio de parceria entre governo do Estado e a Prefeitura de Rondonópolis, o presidente, segundo as publicações da época, assumiu três compromissos com a cidade e Mato Grosso.

Além de implantar um programa de moradia para estimular a construção de casas populares, que ele lançou tempos depois batizado como Minha Casa Minha Vida, Lula prometeu trazer até Rondonópolis os trilhos da ferrovia, expandir a pavimentação asfáltica da BR-163 até o Porto de Miritituba, no Pará, e lançar linhas de créditos para fomentar a expansão do agronegócio e da agricultura familiar no país.

Os trilhos da ferrovia, por meio da parceria com a iniciativa privada, já estão aqui desde 2013 e impactou o Produto Interno Bruto (PIB), que cresceu 90.73%, saltando de R$ 6,7 bilhões para aproximadamente R$ 12,9 bilhões, colocando a cidade na 90ª posição de maior economia do país.

Já a Br-163 teve o seu último trecho concluído recentemente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em solo mato-grossense, neste intervalo de tempo, parte de trechos das BR-163/364 foram duplicados e entregues para a concessão, como é o caso do trajeto de Rondonópolis a Cuiabá, que é alvo no momento de muitas reclamações dos usuários devido as más condições do asfalto da rodovia pedagiada.

Desta vez, o presidente Lula pode voltar a encontrar na cidade um velho amigo e que o acompanhou por todos os cantos em sua primeira visita a Rondonópolis como chefe da República: o ex-vereador Juca Lemos, primeiro petista eleito para ocupar uma cadeira no legislativo rondonopolitano. Juca naquela ocasião entregou a Lula um exemplar do Jornal A Tribuna e uma camisa do União, como símbolos significativos da cidade.

Apesar de não militar mais no PT e nem está ocupando mandato político no momento, Juca Lemos, que se encontra filiado ao PV, disse ao A TRIBUNA está muito feliz com a segunda visita de Lula a Rondonópolis como presidente, mesmo ainda sem saber se encontraria pessoalmente com o presidente, pois não havia recebido convite do cerimonial até o final da tarde de ontem.

“Ainda não sei se encontrarei. Se ele me ver no meio do público, com certeza, vai me chamar. Mas, isto não tem importância. O que importa mesmo é que ele virá mais uma vez em nossa cidade e deve anunciar novos investimentos para melhorar as condições de vida da população rondonopolitana”, disse Juca, observando que o presidente deverá encontrar uma Rondonópolis totalmente diferente da que visitou há quase 20 anos.

“A cidade é outra, transformou-se com uma forte contribuição das políticas implementadas pelos governos petistas. O país também é outro. Naquela época, as forças políticas antagônicas faziam a disputa política de forma civilizada”, disse Juca, que esteve ao lado de Lula nas outras vezes em que visitou a cidade antes de ser eleito presidente.

OUTRAS VISITAS

A primeira vez que Lula visitou Rondonópolis foi no início de 1982. O então líder sindicalista, que havia fundado um partido anos antes, veio à cidade para o fortalecimento do PT no município que tinha acabado de ser fundado. Ele participou de um ato político no antigo Estádio Luthero Lopes, que reuniu cerca de 100 pessoas, segundo Lemos.

A segunda visita ocorreu 11 anos depois. Ele voltou em 1993 para receber o título de cidadão rondonopolitano, que foi concedido pela Câmara, por indicação do então vereador petista Juca Lemos. Na ocasião, ele, que estava percorrendo todo país pela chamada “Caravana da Cidadania”, recebeu, em uma solenidade realizada no antigo Cine Avenida, o título das mãos do vereador Ananias Martins (in Memoriam).

Segundo informou Juca, a agenda de Lula em Rondonópolis naquela oportunidade também contou com uma reunião com produtores rurais, no Parque de Exposição. Ele acredita que o gesto de Lula de visitar a cidade que votou em peso no seu principal adversário no pleito passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentava a releição, demonstra a sua disposição de unificar o país, que é um presidente que governa para todos.

“Infelizmente, vivemos tempos de discursos de ódio e de violência. Mas, ele (Lula) está dando a sua contribuição para o país superar estes tempos difíceis. Ao visitar Rondonópolis, que votou em peso no Bolsonaro, o presidente, que é um estadista, está sinalizando que é um presidente que olha para todos, não só para os locais onde recebeu mais votos”, pontuou.