Ele ressaltou que, em meio a tantas desigualdades sociais, não dá pra ficar em Brasília fazendo só discurso de oposição por oposição. “Temos que ser oposição construtiva”, disse à imprensa durante a sua chegada ao evento, antes de iniciar a cerimônia de inauguração da segunda etapa do Residencial Celina Bezerra, com a presença do presidente Lula.

Segundo ele, as questões ideológicas e partidárias ficam restritas para as disputas eleitorais. Depois disso, ele segue com a sua forma de atuação política, buscando trabalhar para resolver os problemas da população, independente de quem esteja à frente dos governos.

Presente ao evento de entrega dos 1440 apartamentos do Residencial Celina Bezerra pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na manhã de sexta-feira (3), o senador Wellington Fagundes (PL) demonstrou não se preocupar em ser chamado pelos apoiadores do ex-Presidente Jair Bolsonaro, que atualmente é seu correlegionário, de “melancia”, ou seja, “verde por fora e vermelho por dentro”.

Ele observou, ainda, que o presidente Lula vem no início do seu governo a Mato Grosso para entregar um projeto que foi iniciado ainda no governo da petista Dilma Roussef, passando pelos governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro. “Obra pública não pertence a governo, mas, sim ao Estado e à população”.

Questionado se a vinda de Lula ao Estado para fazer a entrega do Residencial em Rondonópolis não seria uma “espécie de bandeira branca”, já que o Estado e a cidade votaram majoritariamente no ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou a releição sem sucesso, o parlamentar também se posicionou à imprensa.

“Eu acho que, mais do que nunca, não é só bandeira branca, são ações que possam verdadeiramente trazer aquilo que o povo precisa…então não é possível que isso aqui possa ser entendido como uma política ideológica, não, aqui é política de ações que todos nós estamos fazendo”, comentou.

Destacou, por fim, que a construção do Celina Bezerra conta com recursos do Governo Federal, através do Ministério das Cidades, do Banco do Brasil, que financiou, do governo de Mato Grosso e da Prefeitura, com as suas respectivas contrapartidas.