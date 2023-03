O veto total do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) ao projeto de lei que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde, a fim de adequá-lo a legislação vigente, não foi votado na sessão de ontem (15), na Câmara de Rondonópolis.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), vereador subtenente Guinâncio (PSDB) pediu vista para que, segundo ele, sejam apresentados os pareceres e os votos da comissão por escrito e fundamentados nos termos regimentais.

Líder do prefeito na Casa de Leis, o vereador Reginaldo Santos, embora ressalte a legitimidade do colega em fazer uso desta prerrogativa, lamentou o pedido de vista. Segundo ele, a vontade era de que o veto fosse debatido e votado ontem. “Estávamos preparados para fazer o debate e convencer os vereadores a votar pela manutenção do veto”, disse.

“MANOBRA”

A justificativa dada pelo vereador tucano para fazer este pedido de vista foi de que percebeu uma “manobra do Executivo” em andamento nos bastidores junto aos vereadores para garantir a manutenção do veto.

O que chamou atenção do vereador foi o baixo quórum na parte inicial da sessão, quando entrou para ser discutido o veto. Para derrubá-lo seriam necessários pelo menos 11 votos.

Na apreciação do projeto, que foi apresentado pela CCJ, o parecer foi pela aprovação, como dois votos a favor, o do vereador Subtenente Guinâncio e do vereador Roni Cardozo (PSD), sendo contrário o vereador Reginado.

“Agora, os pareceres da CCJ sobre o veto seriam feitos de forma oral durante a sessão. Só que, ao perceber toda a manobra do Executivo, eu optei pedir vistas para se fazer pareceres por escrito, fundamentado e com contrarrazões, considerando que tentaram desqualificar o entendimento da CCJ”, explicou

Para o presidente da CCJ, o que está em jogo nesta discussão é a restruturação do Conselho Municipal de Saúde para que se possa fazer de forma efetiva e transparente a fiscalização do orçamento da Saúde.

“Está em jogo são vidas, são cerca de R$ 700 milhões (orçamento deste ano). É a fiscalização do que é feito na Saúde do município”, disse o vereador do PSDB, acrescentando a necessidade de envolver a sociedade nesta discussão e, assim, garantir a derrubada do veto do prefeito ao prefeito.

“Precisamos do apoio da população para derrubar o veto”, disse o vereador, acrescentando que não pretende usar todo o prazo de 15 dias para que os pareceres por escrito da comissão sejam apresentados e, consequentemente, o veto volte para ser discutido e votado no plenário da Câmara.

“Vamos convocar os três titulares e mais dois suplentes para que uma reunião aconteça na segunda-feira ou no máximo na terça e a gente possa fazer estes pareceres por escrito. Considerando que temos 15 dias para apresentar, a princípio pode durar menos. Eu não quero segurar isso muito tempo não”, frisou o parlamentar.

ESTRANHOU

O líder do prefeito negou que tenha havido “manobras” no sentido dos vereadores da base do prefeito “esvaziarem” a sessão com o intuito de evitar que o veto fosse derrubado.

“Não houve nada disso. A nossa vontade era de que o veto fosse debatido e votado. Até achei estranho o vereador Subtenente Guinâncio pedir de vista, sendo que foi ele mesmo que solicitou para que fosse votado hoje (ontem)”, assinalou Reginaldo.

Alegou ainda que o veto do prefeito, baseado no parecer da Procuradoria, foi de que o projeto tem vício de iniciativa, pois caberia ao Executivo fazer e não ao Legislativo. “Estávamos preparados para fazer esta discussão do veto do projeto e apresentar os argumentos que justifiquem a manutenção do veto”.

APOIO

Integrantes da direção da Santa Casa acompanharam a sessão nas galerias do Plenário da Câmara.

A presidente do Conselho de Administração, Tânia Balbinotti, afirmou que apoia o projeto para a reestruturação do Conselho Municipal de Saúde que foi aprovado pela Câmara no dia 23 de fevereiro, por unanimidade dos 14 vereadores presentes nesta sessão.

Segundo ela, a reestruturação é importante, pois cabe ao Conselho fazer a fiscalização da aplicação do dinheiro público na área da Saúde. Por isso, ela considera importante a sociedade acompanhar esta discussão e manifestar o seu apoio ao projeto.

“Temos um conselho atualmente que funciona de forma precária. Então, vemos que é importante a derrubada deste veto a este projeto, que possibilitará termos um conselho mais atuante, independente e aberto!”, frisou Tânia Balbinotti.