O Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu que a Rondonópolis 32 Incorporadora SPE Ltda, construtura do Condomínio Viva Rondonópolis, não pode cobrar juros de evolução de obra em função do atraso na entrega do imóvel.

A decisão foi do desembargador João Ferreira Filho, da 1ª Câmara do Direito Privado, que atendeu recurso do advogado Igor Giraldi Farias, revertendo decisão de primeira instância, em benefício a um morador da cidade.

O magistrado deferiu o pedido e determinou que a construtora se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança (incluindo meios indiretos de cobrança) a título de “juros de obra/taxa de evolução de obra”, cujo fato gerador seja posterior à data final à entrega do imóvel, ou seja, depois do mês de dezembro de 2022.

Ainda, segundo o desembargador, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já fixou a tese de que é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.