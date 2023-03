Ainda segue sem um “final feliz” a novela que se transformou a doação do tereno para a construção em Rondonópolis do Centro de Diagnóstico do Hospital do Amor, que é referência nacional e internacional em prevenção e tratamento de doenças oncológicas e fica localizado em Barretos, cidade do interior paulista.

- Publicidade -

A promessa feita pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbana, Huane Rodrigues, durante reunião realizada, na segunda-feira (20), na Câmara Municipal, com vereadores Marisvaldo Gonçalves (UD), Batista da Coder (SD) e Ozeas Reis (PP), de que o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) assinaria ainda naquele dia a escritura para a transferência do terreno, que deverá receber o centro, não se concretizou e deixou os parlamentares na bronca.

Além dos vereadores, a reunião na Câmara com a secretária Huane contou com as presenças do presidente da AVCCR, Valdir Correa, e o coordenador de eventos do Hospital do Amor em Rondonópolis, Nilson Porto.

“É um absurdo esta novela toda para assinar esta doação do terreno para a construção do centro de diagnóstico. Quase um ano já se passou e nada do terreno prometido ser doado”, reclamou o vereador Marisvaldo Gonçalves.

Ele ressaltou que a construção da unidade na cidade é importante, pois o diagnóstico precoce de câncer garante uma qualidade de vida melhor ao paciente e aumenta as chances de cura.

“É um sonho de Rondonópolis ter este Centro de Diagnóstico ligado ao Hospital de Barretos. Pois, garante a chance de mais vidas serem salvas. Então, não dá para aceitar esta novela que virou esta doação da área”, criticou o vereador Ozeas Reis.