A Câmara de Vereadores, enfim, pôde aprovar ontem (29) o projeto de lei, com o pedido de autorização legislativa da Prefeitura de Rondonópolis, para a doação do terreno que receberá o futuro Centro de Diagnóstico do Câncer do Hospital do Amor em Rondonópolis.

Além da doação do terreno para o Centro de Diagnóstico, os vereadores aprovaram também outros dois projetos autorizando o repasse de outros três terrenos. O Estado recebeu uma área para a construção de uma unidade hospitalar, a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) para fazer o seu Hospital Universitário e a Fundação Santa Rosa uma unidade hospitalar filantrópica na cidade.

Localizado na cidade de Barretos no interior de São Paulo, o Hospital é referência nacional e internacional em prevenção e tratamento de doenças oncológicas.

A doação definitiva do terreno é a condição imposta pelo Hospital para que construa na cidade o Centro de Diagnóstico, que vem sendo pleiteado desde 2015 pela Associação dos Voluntários de Combate Ao Câncer De Rondonópolis (AVCCR). Integrantes da associação estiveram na Câmara acompanhando a votação do projeto encaminhado pelo Executivo.

Conforme o A TRIBUNA, o anúncio da doação do terreno na segunda-feira (27) pelo Prefeito José Carlos do Pátio (PSB) para a construção do Centro de Diagnóstico, que foi prometida há mais de um ano, veio após fortes cobranças públicas feitas pelo deputado Nininho (PSD) e dos vereadores Marisvaldo Gonçalves (UB), Batista da Coder (SD) e Ozeas Reis (PP).

“É uma luta de muitos anos e, finalmente, o prefeito assinou na segunda-feira (27) a doação do terreno para o governo do Estado repassar ao Pio 12, que construirá o sonhado Centro de Diagnóstico do Câncer na cidade, colocando assim um fim nesta novela chata da assinatura. Está valendo, antes tarde do que nunca”, disse Batista.

Ele observou que o poder público precisa ser mais ágil para executar as ações que beneficiam a população. Lembrou que o Centro de Diagnóstico já era para estar em funcionamento, caso o terreno já tivesse sido doado para o Hospital, conforme foi prometido por Pátio há mais de um ano.

“Tem hora que o poder público é muito burocrático. Tem um ano e três meses que o prefeito ficou de doar este terreno para o Hospital do Amor construir esta unidade”, ressaltou o vereador.

Batista acrescentou que o centro será muito importante e contribuirá “para salvar muitas vidas que são perdidas hoje por conta um diagnóstico tardio. Serão atendidas mensalmente na unidade que será construída aqui cerca de seis mil pessoas moradoras de Rondonópolis e de outros 30 municípios da região”.

Também atuante na linha de frente para viabilizar a construção do Centro de Diagnóstico do Câncer do Hospital do Amor na cidade, o vereador Marisvaldo Gonçalves (UB) destacou também que a descoberta precoce do câncer garante uma qualidade de vida melhor ao paciente e aumenta as chances de cura.

“Foi uma longa luta para que o prefeito, enfim, cumprisse com o que prometeu, a doação do terreno para a construção do centro de diagnóstico, que salvará muitas vidas”, afirmou.

O vereador Ozeas Reis foi outro que destacou a importância do centro de diagnóstico e observou que se os vereadores não tivessem, com o deputado Nininho, cobrado duramente a assinatura do prefeito a doação da área poderia não ter saído ainda.

“Encampamos uma luta para que se fosse construído aqui na nossa cidade este centro de diagnóstico. Se nós não tivéssemos ido para cima, não teria sido assinada a doação. Estivemos em Barretos e sabemos que o centro será de grande valia para nossa cidade e região no que diz respeito a prevenção desta doença que tira tantas vidas”.

Este seria o último capítulo da novela que se transformou a doação do terreno prometido por Pátio. Porém, segundo Batista, como o prefeito não a fez diretamente ao Hospital do Câncer, o início da construção terá pela frente alguns trâmites.

Após a aprovação da Câmara, o projeto vai à sanção do prefeito e, em seguida, o Estado deverá fazer o repasse da área. “A novela da assinatura do prefeito está encerrada. Agora, vamos para cima do Estado, com o apoio do deputado Nininho, para que faça mais rapidamente os trâmites de doação ao Hospital do Amor do terreno, a fim de que se inicie a construção do centro de diagnóstico, que tem previsão de um ano para ser realizada”, assinalou o vereador Batista.

RECURSO

O valor para a construção do Centro de Diagnóstico, que é superior a R$ 30 milhões, será repassado pelo Governo do Estado. A participação do Estado na parceria para a construção do Centro de Diagnóstico foi articulada pelo deputado Nininho.

ÁREA

O terreno de 20 mil metros quadrados, que será doado para a construção do Centro de Diagnóstico do Câncer, fica localizado nos fundos da UFR.

A área onde está o terreno tem 12 hectares e, conforme anunciou Pátio na segunda-feira, a intenção é de que seja erguido no local um complexo de saúde.

Ele informou ainda que a área resultou compensação por conta do descumprimento de algumas medidas por parte de uma imobiliária, quando da construção de condomínio da cidade. O entendimento entre as partes foi costurado via Ministério Público Estadual (MPE).