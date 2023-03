O denominado bloco independente, que está sendo costurado na Câmara de Vereadores, deve ganhar corpo a partir da semana que vem. “Depois da visita do presidente Lula (PT) (sexta-feira), na próxima semana deveremos conversar sobre a construção (bloco)”, disse o vereador Roni Magnani.

O ex-presidente do legislativo rondonopolitano, conforme já divulgou o A TRIBUNA, anunciou na tribuna da Casa de Leis há cerca de 15 dias que existe internamente a disposição de vários parlamentares em construir um bloco independente.

Sem esconder distanciamento político entre os dois no momento, Roni negou que esteja rompendo com o prefeito José Carlos do Pátio ao estimular a criação do bloco de vereadores que estão insatisfeitos com o tratamento dispensado pelo chefe do executivo municipal.

“Não estou rompendo e o bloco não é para fazer oposição por oposição. A construção deste grupo visa juntar forças para a gente resolver as demandas da cidade e discutir juntos os projetos”, disse o vereador, que justificou o seu posicionamento de independência ao fato de ter deixado a presidência.

“Estou independente. Não ser mais o presidente da Câmara, onde procurei manter uma posição mais de mediador, de conciliador por ocupar uma função institucional, dá para mim agora, sabe, a independência de exercer o mandato e votar conforme as minhas convicções”, explicou.

Pontuou ainda que o distanciamento entre ele o prefeito depois que deixou a presidência “é natural. Pois, o chefe do executivo deve buscar uma aproximação maior do atual presidente da Casa, com que ele tem que conversar”, comentou.

Ele acrescentou que, além dos que já manifestaram interesse em participar, que seriam em torno de oito parlamentares, outros três também já sinalizaram interesse na discussão do bloco. “Hoje (ontem) mesmo, eu fui procurado por um vereador demonstrando interesse em participar dessa discussão (bloco)”, citou.