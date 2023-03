Em meio as discussões do projeto, o que se viu no plenário foi uma intensa movimentação e conversa entre os vereadores. No fim, o regime de urgência foi à votação e aprovado com 15 votos, quatro a mais do que seriam necessários para passar.

Ele acrescentou ainda que o prefeito, preocupado em não comprometer as finanças do Município, está solicitando somente este montante de R$ 100 milhões, visando investimentos em obras de infraestrutura, que irão, permitir, por exemplo, os bairros de chácaras no entorno do Jardim Atlântico e do Sagrada Família receberem obras de drenagem e pavimentação.

“O projeto, que está há 15 dias na Casa já, precisa ser votado hoje, pois o Município tem prazo para apresentar os projetos ao Banco do Brasil, visando a sua execução o mais rápido possível”, disse o vereador, ressaltando que poucos municípios no país hoje podem acessar a esta linha de crédito.

Ao perceber um clima criado pela derrubada da urgência, o líder do prefeito entrou em campo para defender a votação do projeto na sessão de ontem, bem como a sua aprovação.

O vereador tucano justificou a necessidade da derrubada do regime de urgência para que os vereadores aprofundassem mais a discussão com o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) sobre alguns investimentos previstos na proposta encaminhada para Câmara.

Com a anuência do plenário, o destaque apresentando pelo vereador foi aprovado, iniciando assim a partir dali um intenso debate no plenário se a votação em regime de urgência seria mantida ou derrubada, como estava pedindo Guinancio.

No entanto, como já havia dito ao A TRIBUNA que faria, o vereador Subtenente Guinancio, que preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), obstruiu, pedindo destaque à discussão do projeto de autorização do legislativo para o empréstimo de R$ 100 milhões.

O líder do prefeito na Casa, para facilitar a aprovação da propositura do Executivo, numa articulação construída na Ordem do Dia, pediu que a votação de projetos encaminhados em regime de urgência, que já estavam no Legislativo há vários dias, fosse feita em bloco.

Estes vereadores se uniram, durante a discussão do projeto, para tentar forçar a Prefeitura no sentido de utilizar parte do dinheiro que será obtido por meio do empréstimo junto ao BB para atender demandas de infraestrutura antigas da cidade.

Conforme o A TRIBUNA antecipou na edição de ontem, alguns vereadores não ficaram totalmente confortáveis para votar o projeto, mesmo após a ida articulada pelo líder do prefeito, Reginaldo Santos (SD), do secretário Municipal de Finanças, Rodrigo Silveira, até a Câmara, na tarde de terça-feira (7), durante a Ordem do Dia, para prestar esclarecimentos do pedido de empréstimo.

Segundo o Executivo, a proposta da instituição financeira prevê taxa de juros de 15%, com prazo de carência de 12 meses. O prazo total para a quitação do débito é de 96 meses, ou seja, 8 anos. O garantidor da operação será o Governo Federal.

De acordo com o projeto, os recursos obtidos com o empréstimo serão investidos em obras de infraestrutura nas zonas urbana e rural (pavimentação e drenagem), mobilidade urbana, construção de unidades escolares, praças e um mercado municipal voltado à comercialização de produtos da agricultura familiar.

A Câmara Municipal aprovou, na sessão de ontem (8), a autorização para a prefeitura de Rondonópolis contratar empréstimo de até R$ 100 milhões junto ao Branco do Brasil (BB). A inclusão do projeto de Autorização Legislativa na pauta de votação gerou intensos debates no plenário e forte atuação do Executivo, através do seu líder na Casa, para conseguir a sua aprovação.

Mantido regime de urgência, o projeto foi para discussão e, durante a avaliação de mérito, como já havia anunciado, o presidente da CCJ, vereador Guinâncio, manifestou-se contrário, mas foi voto vencido, já que os outros dois vereadores, Reginaldo Santos e Roni Cardoso (PSD), deram pareceres favoráveis.

Já no plenário, após passar pelas comissões, o projeto de autorização legislativa para o empréstimo de até R$ 100 milhões pela Prefeitura passou com a aprovação unânime, com 18 votos favoráveis, já que havia duas ausências e o presidente da Casa só vota em caso de empate.

Ao final, o vereador Guinancio avaliou que a discussão do projeto, no qual viu o Executivo usar toda a sua influência para aprovar a proposta ontem, foi boa para mostrar mais uma vez que o debate, o contraponto, é positivo para o fortalecimento do papel do Legislativo e quem ganha com isso é a sociedade. “Todos ganham com o contraponto”, afirmou.

O líder do prefeito enalteceu que a pluralidade de ideias dentro do colegiado é a soma dos debates que fazem o resultado e agradeceu a compreensão dos vereadores em votar favoráveis ao projeto, que chegou na Casa há 15 dias.

“Quero agradecer a todos os vereadores pelo voto sim, em nome do vereador Paulo Schu (DC)”, disse o vereador. “Quero também dizer que o que foi pedido para nós na condução deste projeto foi feito. Agora, com a aprovação, poderemos todos acompanhar quando começar as obras os seus andamentos, a fazer a fiscalização”, afirmou.