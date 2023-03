O Governo Federal divulgou na tarde de ontem (9) os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referente ao mês de janeiro de 2023. Rondonópolis iniciou o ano com saldo positivo na geração de empregos, mantendo a tendência registrada nos últimos dois anos.

Segundo o Caged, 607 novas vagas de trabalho com carteira assinada foram abertas em janeiro na cidade, com destaque para o setor de serviços, responsável pela criação de 448 vagas.

Os dados do Caged mostram que a cidade registrou no primeiro mês do ano 4.574 admissões, frente a 3.967 demissões, gerando um saldo positivo de 607 novas vagas abertas no período.

Esse número coloca Rondonópolis como a terceira cidade que mais gerou empregos em janeiro deste ano, atrás de Sorriso, que abriu 1.042 vagas no mês, e de Lucas do Rio Verde, com a criação de 760 vagas.

Em janeiro, a maior parte das vagas abertas em Rondonópolis foram no setor de serviços, que promoveu a criação de 448 postos de trabalho formal. O setor também é hoje o que mais emprega trabalhadores com carteira assinada em Rondonópolis. São 30.685 postos de trabalho no setor.