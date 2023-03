Ao A TRIBUNA, a coordenação do PA Infantil informou por meio de nota que, devido à alta demanda que vem ocorrendo, a média de tempo de espera no PAzinho tem sido de 2h20.

A espera chegou a mais de oito horas conforme os relatos encaminhados ao A TRIBUNA. Na recepção do Pronto Atendimento Infantil, pais se aglomeravam com filhos aguardando atendimento ao longo de todo o dia.

Ainda, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, apesar de buscar dar vazão a todos os casos que procuram atendimento no PA Infantil, a prioridade lá são as situações de urgência e emergência. Por isso, a Pasta recomenda que, antes de se dirigir ao PAzinho, os pais ou responsáveis verifiquem se estado de saúde da criança é crítico e, se não for grave, leve o filho para receber atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima do seu bairro.

Há 52 UBS distribuídas nos diversos pontos da cidade funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, além do terceiro turno que acontece nesses mesmos dias da semana, das 18h às 00h, nos postos de saúde da Vila Rica, Cidade de Deus, Vila Olinda e Policlínica Itamaraty.