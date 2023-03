Quase dez mil pessoas votaram neste domingo (26) nos 22 locais em que houve disputa de chapas nas eleições para a renovação das diretorias ligadas à União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairros (Uramb).

- Publicidade -

Presidente da entidade, que já tem 42 anos de atuação na cidade, Nilza Cerqueira avalia que o saldo final das eleições foi positivo. No entanto, ela disse que ficou “decepcionada e chateada” com a interferência feita pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB) no processo.

“No geral, a nossa avaliação foi bastante positiva, onde chegamos com quase 10 mil votantes. Buscamos conduzir o processo com responsabilidade, clareza e lisura”, disse ela.

“Mesmos respeitando o prefeito, não posso deixar de dizer que fiquei muito chateada e decepcionada com a forma como interferiu no processo para eleger candidatos ligados a ele”, completou.

Ela ressaltou que o prefeito deveria olhar o movimento comunitário como um todo. “Que ele olhe com mais carinho e respeito para todo o movimento comunitário, que é voluntário e tem como principal bandeira levar melhorias para a sua comunidade. (Prefeito) Não pode tentar desmoralizar o trabalho de um presidente com o objetivo de favorecer outro nome só porque é ligado a ele”, disse Nilza.

Ela falou ainda que o movimento comunitário é político, mas que não deve ser partidarizado. “Tem que ser independente para fazer a revindicação sem medo de retaliações”, frisou a presidente da Uramb.

Ao todo no domingo, foram renovadas diretorias de 95 associações, sendo que em 22 delas houve disputas de chapas. Nos locais onde não houve chapas inscritas, a renovação das diretorias foi por meio de assembleias.

MAIS DISPUTADAS

Conforme já noticiou o A TRIBUNA, as eleições unificadas de domingo da Uramb foram as mais disputadas dos últimos anos, com o engajamento de diversas lideranças políticas, como vereadores, prefeito e deputados.

Os embates mais acirrados foram mesmo no Conjunto São José e Vila Operária, dois dos bairros mais populosos da cidade.

No Conjunto, onde se viram cenas de brigas e muitas denúncias de irregularidades divulgadas por meios das redes sociais, o vereador Investigador Gerson (MDB), que concorreu a releição, venceu o seu vice Geraldo Pajé.

A releição do vereador Investigador Gerson como presidente da Associação do Conjunto São José foi por 442 votos contra 380 de Geraldo Pajé, uma diferença apertada de 62 votos.

Gerson contou em sua campanha com reforço do grupo do prefeito José Carlos do Pátio. Já o seu adversário foi apoiado pelo deputado Thiago Silva.

Na Vila Operária, Jaci Terra venceu por uma diferença ainda menor, 34 votos. Ela, que contou com o apoio de Pátio, teve 282 votos e o seu adversário, o Manelão, apoiado por Thiago, obteve 248.

FISCALIZAÇÃO

Sobre as várias denúncias de irregularidades que surgiram, com pessoas de outros bairros votando no Conjunto São José, Nilza ressaltou que o papel da Uramb foi de garantir a votação, que foi realizada dentro do Salão Comunitário do bairro.

“Não podemos cuidar das coisas que ocorrem na rua e sim apenas dentro do local de votação, no nosso trabalho, houve total lisura”, disse ela, lembrando que a fiscalização da votação, no sentido de se evitar fraude, coube as chapas, que indicaram dois fiscais cada uma.

“Cada chapa pôde indicar dois fiscais que fossem conhecedores do bairro e das pessoas que vivem nele”, completou a presidente da Uramb.