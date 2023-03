Entre as supostas provas entregues, grande parte delas relacionadas ao Conjunto São José, conforme informações obtidas pelo A TRIBUNA, estariam vídeos e fotos de pessoas que não seriam moradoras do bairro votando com comprovantes de terceiros.

O A TRIBUNA apurou que integrantes de três chapas que concorreram aos comandos das Associações dos bairros Conjunto São José, Vila Operária e Vila União estão pedindo a anulação do resultado, sob alegação de que diversas fraudes teriam sido cometidas pelas chapas vencedoras e teriam comprometido a lisura do processo.

As eleições unificadas para renovação das diretorias ligadas à União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairros (Uramb), realizadas no domingo (26), ainda seguem dando o que falar.

No Conjunto São José, o vereador Investigador Gerson (MDB), que disputava a releição, ficou na apuração com 442 votos contra 380 de Geraldo Pajé, uma diferença de 62 votos. Na Vila Operária, Jaci Terra venceu por uma diferença ainda menor, 34 votos.

Ela teve 282 votos e o seu adversário, o Manelão, apareceu com 248. Já na Vila União, o resultado das urnas apontou uma diferença folgada para o candidato a presidente da Associação, Wender Dias.

Conforme o A TRIBUNA noticiou, as eleições unificadas da Uramb realizadas no domingo para renovação de diretorias de 95 associações foram as mais disputadas dos últimos anos, com o engajamento de diversas lideranças políticas, como vereadores, prefeito e deputados.

Segundo a Uramb, as eleições reuniram quase dez mil votantes nos 22 locais nos quais houve disputa de chapas. Já nas associações onde não houve chapas inscritas, a renovação das diretorias foi por meio de assembleias.