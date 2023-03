Liderado no Estado pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o PSD também já se movimenta no tabuleiro eleitoral de Mato Grosso. Uma das estrelas durante a visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Rondonópolis na manhã de sexta-feira (3), o senador, que está licenciado para fazer parte do staff do petista, aproveitou a sua vinda à “Cidade do Agronegócio” para reforçar os vínculos de sua sigla com outras forças políticas locais.

Fávaro, que está de olho na sucessão do atual governador Mauro Mendes (UD), em se considerando que ele encerrará em 2026 seus oito anos à frente do Palácio Paiaguás, já movimenta o seu PSD para 2024, pensando nos desdobramentos para a próxima disputa pelo comando do executivo estadual.

No tabuleiro político-eleitoral mato-grossense, pela sua expressão política e econômica, Rondonópolis, como sempre, desempenha um papel importante na estratégia de qualquer postulante ao governo do Estado. Então, o que o A TRIBUNA ouviu é que Fávaro quer estar cada vez mais próximo do PSD rondonopolitano.

Nesse sentido, logo após a volta a Brasília do presidente Lula, um almoço servido na empresa de propriedade do seu correlegionário, o deputado estadual Nininho, está rendendo muitas especulações nos bastidores da política.

O almoço oferecido pelo deputado Nininho, segundo apurou o A TRIBUNA, teve como um dos pratos principais servido na mesa a sucessão do Prefeito José Carlos do Pátio (PSB), que não teria sido, ao menos, convidado para participar, conforme afirmou uma fonte. Mesmo não estando presente, o prefeito, que já lançou seu candidato do seu grupo político à disputa de 2024, foi um dos principais assuntos.

Uma fonte revelou ao TRIBUNA que foram feitas muitas críticas a respeito da forma centralizadora com que ele governa e a dificuldade com que tem de ampliar as composições políticas, por não confiar ninguém. “Um exemplo citado disso mesmo foi esta reforma do secretariado que prometeu. Enrolou, enrolou e no final acabou indicando pessoas próximas do seu grupo”, citou a fonte.

O PSD, que indicou o atual vice-prefeito, o empresário Aylon Arruda, está cada vez mais distante de Pátio. Descontente com o tratamento dado a ele à sigla na administração municipal, o vice chegou, recentemente, até falar em renunciar o seu cargo.

Aylon estava presente no almoço com Fávaro, que, pensando já em 2026, quer fortalecer a sigla para fazer as composições políticas na eleição do próximo ano.

No caso de Rondonópolis, o que ficou evidente foi a aproximação da sigla com o PT de Lula, que tem em Rondonópolis o atual presidente da Câmara, Júnior Mendonça, e o grupo do ex-prefeito Percival Muniz, que estava longe dos holofotes políticos da cidade e apareceu para encontrar o Presidente Lula, um velho conhecido da Constituinte de 1988.

O A TRIBUNA ouviu que o ex-prefeito Percival Muniz, que está filiado no MDB, o mesmo partido do deputado Estadual Thiago Silva, alçado recentemente na condição de candidato a prefeito pela sigla em 2024, não escondeu de ninguém o seu desejo de voltar a comandar o Palácio da Cidadania.

Uma fonte que participou do encontro chegou até mesmo a especular que não seria surpresa se Percival deixar o MDB e aparecer filiado em outra sigla, apostando que possa ser até uma da Federação Esperança, formada por PT, PV e PCdoB.

As peças do tabuleiro estão se mexendo e a arrumação de 2024 pode facilitar e muito a construção do projeto em 2026, onde na vinda de Lula ficou claro, por dois gestos dele no ato de entrega dos apartamentos do Celina Bezerra, que quer fortalecer esta parceria com Fávaro para os próximos pleitos eleitorais em Mato Grosso.

Um foi o de reverenciar Carlos Fávaro, que é ligado ao agronegócio, e o outro o afago que fez na ex-deputada federal petista Rosa Neide, a mais votada no Estado, mas que não se reelegeu por falta de legenda.

Estavam no evento de Nininho os irmãos Nelson e Geraldo Vigolo (da Sementes Bom Jesus), o empresário e assessor especial do Mapa, Carlos Ernesto Augustin (Teti), o produtor rural Osvaldo Pasqualotto, o presidente da Associação dos Transportes de Cargas de Mato Grosso (ATC), Miguel Mendes, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho (UD), e os deputados estaduais Lúdio Cabral, Valdir Barranco, Juca do Guaraná e Fábio Tardin.

Além do ex-prefeito Percival Muniz e do presidente da Câmara Júnior Mendonça, o almoço também teve as presenças de vários prefeitos, vices e vereadores da região, além do vereador Reginaldo Santos (SD) e o ex-vereador e empresário Thiago Muniz.