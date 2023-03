Após se distanciar do prefeito José Carlos do Pátio (PSB), o vereador Roni Magnani, que deve assumir como deputado estadual, pelo menos por um período de quatro meses, estaria se reaproximando politicamente do chefe do Executivo municipal, segundo informações que circulam nos bastidores.

Sem ser visto em eventos públicos ao lado do prefeito desde o término da eleição do ano passado, quando tentou uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e ficou na primeira suplência da sigla, o vereador compareceu agora à inauguração do Centro Comunitário dos Bairros Vila União, Jardim Marajó e Jardim Reis – o que chamou muito a atenção.

Conforme revelou uma fonte ao A TRIBUNA, além da aparição na inauguração do Centro Comunitário ao lado do chefe do Executivo, com quem andava com as relações estremecidas desde o término da eleição do ano passado, o ex-presidente da Câmara teria feito uma fala durante o evento tecendo vários elogios para a gestão do prefeito José Carlos Pátio.

Eleito no mesmo palanque de releição de Pátio para o seu terceiro mandato na Câmara, o vereador Roni seguiu o prefeito quando ele trocou o Solidariedade (SD) pelo PSB no ano passado, com vistas a ter mais espaço partidário para a construção do seu projeto político no pleito de 2024.

Na eleição do ano passado, Roni fez dobradinha com a candidata a deputada federal Neuma de Moraes (PSB), a dona Neuma, esposa do prefeito José Carlos do Pátio. Assim como Dona Neuma, Roni acabou não se elegendo. Porém, o ex-presidente da Câmara, que foi o segundo mais votado na cidade, com 14.685 votos, conquistou a primeira suplência do PSB, com um total de 20.928 votos.

Conforme revelou o A TRIBUNA, a avaliação feita pelo vereador com pessoas próximas a ele era de que o prefeito José Carlos do Pátio não entregou o apoio conforme lhe foi prometido, deixando “soltos” muitos de seus apoiadores, que acabaram trabalhando para outros candidatos.

Na sua visão, ele teria ajudado mais a Dona Neuma do que foi ajudado pela candidatura dela. Além disso, no pós-campanha, ele teria ficado chateado com o fato de que Pátio não atendeu seus pedidos.