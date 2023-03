1 de 2

As críticas disparadas pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB), neste fim de semana, contra deputados estaduais de Rondonópolis foram recebidas pelos parlamentares como uma tentativa de desviar o foco para os problemas que a cidade vivencia no momento, principalmente na área da saúde pública.

Durante a abertura de mutirão de limpeza no bairro João Antônio Fagundes, rodeado de assessores, Pátio afirmou, em um discurso inflamado, que os deputados “andam de avião e ganham R$ 100 mil e não trazem emendas para a cidade”.

Num vídeo que circula nas redes sociais, ele disse aos seus apoiadores que “é preciso abrir o debate com a sociedade e combater os mariquinhas, os fofoqueiros que não trabalham, não produzem e não trazem nada para a cidade”, disse o prefeito.

Em sua resposta ao prefeito, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) repudiou a fala de Pátio, a qual considerou “infeliz e que não condiz com a realidade”.

Segundo ele, este não é o papel de um chefe de uma cidade com a envergadura de Rondonópolis.

Para Thiago, o prefeito deveria unir a cidade e não ficar criando “picuinhas políticas” com os deputados com domicílio eleitoral no município. “Foi uma fala infeliz, lastimável, que a gente repudia e que não condiz com a realidade. Estamos ajudando, sim, Rondonópolis, fazendo emendas, indicações e gestões para buscar obras pro município junto ao governo do Estado”, frisou o parlamentar.

Ele assinalou também que viu nesta fala uma tentativa de Pátio para desviar o foco dos problemas pelos quais passam a sua administração neste momento. “A cidade está suja, as ruas cheias de buracos e a população reclamando que nos postos de saúde não têm remédios básicos. Então, para não discutir estes problemas da sua administração, ele (Pátio) fica atacando os deputados daqui”.

Disse ainda que o prefeito precisa se ‘reciclar’ e parar de ficar só pensando em eleição. “O prefeito mal terminou uma campanha eleitoral e já está pensando na próxima. Tem que parar com isso, tem que governar para resolver os problemas da cidade. Não se faz mais política assim, o prefeito precisa se reciclar, isso é retrógrado e política antiga”, criticou o deputado.

Thiago também acusou Pátio de perder os recursos de emendas enviadas por ele para o município, justamente, por conta destas ‘picuinhas políticas’. “Tem uma ambulância que mandei recursos que levou dois anos para ele comprar. Outras duas emendas, uma para a área de lazer do Conjunto São José e outra à reforma da biblioteca da Vila Operária, ele também perdeu”, revelou o deputado emedebista.

Ele assinalou que fez outras emendas para a cidade, mas via Governo do Estado. Justamente, de acordo com o deputado, para não correr o risco de Rondonópolis perder os recursos por uma inoperância da administração municipal.

Na mesma linha, o deputado de primeiro mandato, Claudio Ferreira (PTB), disse que viu na fala do prefeito, a qual considerou “desequilibrada, inconsistente com a realidade e baseada em fake news”, como uma tentativa de desviar o foco para os problemas que a gestão enfrenta na saúde pública.

“Uma fala totalmente desequilibrada e uma postura que não condiz com a de um chefe de governo”, disse Cláudio. Ele repudiou também a fala em que o prefeito, mesmo sem citar o nome dele, lembra o episódio em que o deputado foi acusado de ser contrário a obra de duplicação do Anel Viário.

“Não condiz com o papel de um prefeito ficar espalhando fake news. É lamentável esta fala mentirosa, leviana, irresponsável e também homofóbica do prefeito, que, ao usar o termo combater os mariquinhas, ataca os homossexuais, que tem os mesmos direitos de viver como qualquer outra pessoa”, disse.

Ele ressaltou que desde que assumiu seu mandato, no início de fevereiro, tem trabalhado para defender os interesses de Rondonópolis na Assembleia Legislativa e para o Estado retribuir a altura daquilo que o município contribui para os cofres públicos.

No caso do Anel Viário, voltou a esclarecer que é a favor da duplicação, mas para servir de via urbana, não como Anel Viário, pois se encontra hoje obsoleto no traçado e não atende mais as necessidades do transporte rodoviário atual. Por isso, já solicitou do Estado que faça um estudo para viabilizar um novo Rodoanel, contemplando a necessidade logística atual.