Ainda, de acordo com a concessionária, mesmo com o equipamento para pouso por instrumentos em perfeito estado, há regras específicas para pousos em baixa visibilidade, que podem levar a necessidade de alternar os voos para o aeroporto na Capital.

Segundo a COA, tanto o Papi, quanto o equipamento para pousos e decolagens por instrumentos, estão funcionando normalmente no Aeroporto de Rondonópolis, porém há ocasiões que os voos são alternados para o Aeroporto Marechal Rondon, por conta do excesso de neblina e consequente baixa visibilidade para o pouso.

As reclamações de usuários do Aeroporto Maestro Marinho Franco continuam sendo relatadas constantemente. Entre as principais dificuldades apontadas por quem precisa utilizar o aeroporto são os frequentes cancelamentos de pousos, com o desvio das aeronaves para o Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. A baixa visibilidade é geralmente apontada como a motivação da alteração dos voos para a Capital.

O aeroporto Piloto Oswaldo Marques Dias, de Alta Floresta, também registrou aumento no número de embarques e desembarques em janeiro deste ano com relação ao ano passado. Foram 4.517 passageiros, crescimento de 13%.

Os resultados do Aeroporto Maestro Marinho Franco seguem na contramão de outros aeroportos do Estado, que vêm registrando aumento no número de embarques e desembarques neste ano.

O Aeroporto Maestro Marinho Franco de Rondonópolis registrou redução no número de embarques e desembarques no primeiro bimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2022.

No último dia 16, passageiros do voo da Azul que vinha de Campinas (SP) não puderam pousar em Rondonópolis e foram encaminhados para pouso no Marechal Rondon. Na ocasião, a COA informou que o problema foi a baixa visibilidade por excesso de neblina, mesmo com os instrumentos operando em perfeito estado.

A situação se repetiu ontem (21) em Rondonópolis. “Nesta madrugada (ontem) mais uma vez o voo proveniente de Campinas, com previsão de pouso as 0h45, foi direcionado para o Aeroporto de Cuiabá. O saguão do Aeroporto Marinho Franco lotado e os passageiros foram deslocados para a capital de ônibus, saindo daqui as 03h37 e chegando na Capital às 08h01, causando novamente uma série de transtornos aos passageiros”, relatou o morador Zé Rubens, que pediu providências de políticos e autoridades locais.

Atualmente, o Aeroporto de Rondonópolis conta com apenas uma companhia aérea operando. A Azul mantém um voo diário do Maestro Marinho Franco para Campinas, em São Paulo.

O Marinho Franco está com obras para melhorias do terminal de passageiros em andamento, conforme anunciado pela concessionária.