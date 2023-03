O que antes foi uma das escolas mais tradicionais de Rondonópolis tornou-se um transtorno para os moradores do seu entorno, na Vila Aurora.

Primeira escola particular não confessional de Rondonópolis, a Escola “13 de Junho”, após seis décadas de atividades ininterruptas, fechou as portas no final de 2019.

Desde então, o prédio, localizado no cruzamento da Rua 13 de Junho com a Avenida Sothero Silva, na Vila Aurora, está abandonado e o local virou um grande problema para a vizinhança da região.

Além de se tornar abrigo para desocupados ou usuários de drogas, o local está repleto de sujeira e ainda virou uma grande criadouro do mosquito Aedes aegypti, preocupando os moradores do entorno.

Um morador da região, que teve filhos que estudaram na escola, disse ao A TRIBUNA que é triste e revoltante ver o prédio da escola nesta situação.

Sem manutenção desde que foi fechado, o local atrai andarilhos e pessoas em situação de rua. Do lado de fora é possível ver que o prédio já está com as janelas, telhado e portas quebrados, além de acumular lixo e mato na calçada.

Além da insegurança para os vizinhos, e da questão de saúde pública, a situação de abandono em que se encontra o prédio, localizado em uma região considerada nobre da cidade, também torna as cercanias menos atraente.

Os moradores querem uma solução o mais breve possível para o prédio desocupado há três anos e esperam que o poder público tome providências junto ao proprietário do imóvel – pelo que se comenta seria da Companhia Nacional das Escolas da Comunidade (Cnec), sediada em Brasília – para que faça a limpeza do local.

Considerada a primeira escola particular de Rondonópolis, “o 13”, como era chamado pelos alunos, contribuiu para a formação de muitas gerações de rondonopolitanos ao longo dos seus 60 anos de atividades interruptas na cidade.

O anúncio do fechamento pela Cenec ocorreu no final de 2019, o que causou na época um movimento de pais, alunos e ex-alunos da escola para tentar reverter a decisão de se encerrar as atividades escolares no local, o que não se concretizou.

A Cenec chegou, também, a manter na cidade uma unidade de ensino superior, a Faculdade Cenecista de Rondonópolis, que funcionava no mesmo prédio da Escola 13 de Junho e também acabou encerrando as atividades. A Facer oferecia os cursos de Jornalismo e Serviço Social.