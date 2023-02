Esse problema não é novo e, desde o início de 2022, os médicos vem informando que os salários constantemente são pagos em atraso. Tanto que em dezembro do ano passado já ameaçavam promover uma paralisação dos serviços em função da situação. Na ocasião, eles informaram a direção das unidades de saúde que iriam paralisar os serviços caso os pagamentos não fossem regularizados.

Os médicos, que são contratados por uma empresa que terceiriza mão de obra para a Secretaria de Saúde, alegam que estão com salários atrasados desde o ano passado e, por isso, resolveram fazer a mobilização.

A paralisação, mesmo que rápida, acabou gerando transtornos na UPA e no Pronto Atendimento Infantil, formando longas filas de pessoas aguardando atendimento. A situação começou a se normalizar ao longo do dia.

A mobilização, contudo, durou poucas horas e os atendimentos voltaram a ser realizados depois que a Secretaria Municipal de Saúde negociou com os profissionais e prometeu o pagamento dos salários em atraso ao longo do dia.

Médicos deram início a uma paralisação dos serviços na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no Pronto Atendimento Infantil na manhã de ontem (13), mantendo somente atendimento emergencial, em cobrança dos salários atrasados.

Na ocasião, como mostrou o A Tribuna, os vereadores fizeram várias críticas aos serviços prestados na saúde municipal. Além do problema salarial, os vereadores denunciaram a falta de insumos e medicamentos na UPA, PA Infantil e unidades básicas de saúde.

Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde admitiu falta de alguns medicamentos e informou que a situação ocorreu em função do início do ano, que fez com que alguns fornecedores atrasassem a entrega de medicamentos.

A Pasta, contudo, prometeu que o problema deve ser sanado nos próximos dias, já que as fornecedoras já estão restabelecendo a entrega dos medicamentos.