Segundo ele, deixa a cidade acreditando que cumpriu a missão, destacando a elevação da Força Tática a uma unidade independente em 2017, as reformas administrativas implantadas e as melhorias estruturais realizadas no batalhão, bem como as ações operacionais desenvolvidas para o combate à criminalidade na cidade.

Cândido, que estava há 10 anos em Rondonópolis, se despediu com uma carta de agradecimentos e com um balanço positivo de sua passagem pelo comando da Força Tática e do 5º BPM.

O comandante ressaltou que todo o trabalho que fez em Rondonópolis contou com o apoio da sociedade. “Rondonópolis me acolheu. O comando sempre foi muito bem recebido, inclusive pela Prefeitura e pela Câmara. Também foi possível estreitar os laços da Polícia Militar com a imprensa nesse período”, afirmou.

“Minhas palavras neste derradeiro momento do meu comando à frente do 5° BPM são de agradecimentos àqueles com quem convivi ao longo dos últimos 10 anos e também, de incentivo aos que sonham com uma Polícia Militar compatível com as responsabilidades que temos com esta imensa extensão territorial e com esse povo maravilhoso que vive em Mato Grosso”, agradeceu.

TROCA DE COMANDO

Segundo a assessoria da PM, às 18h30 de hoje, no auditório do Sesi Cristo Rei, em Várzea Grande, será realizada a passagem de comando do 4º Batalhão PM. Na solenidade, o tenente-coronel Jean Klebber Britto da Silva deixa a função assumida em setembro de 2021. Em seu lugar, assume o tenente-coronel Gleber Candido Moreno, que estava comandando o 5º Batalhão PM, em Rondonópolis.