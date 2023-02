Com a demissão anunciada desde a semana passada, Argemiro Ferreira deixa o cargo de diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) e se afasta da gestão Zé Carlos do Pátio.

Nesta sexta-feira (17), Argemiro apresentou a prestação de contas do período à frente da Coder ao conselho da empresa, que é quem confirma sua saída do cargo.

Ao A TRIBUNA, Argemiro, que estava como diretor-presidente da Coder desde outubro de 2019, confirmou que deixa a Coder sem nenhum acordo para assumir outro cargo na gestão municipal.

Ele afirmou que não teve nenhum convite e nenhuma conversa com o prefeito José Carlos do Pátio sobre a possibilidade de assumir outro cargo na gestão municipal. “A ideia geral, inicialmente, é sair da Coder e da gestão”, disse.

Apesar de vários rumores que rondaram o pedido de demissão, Argemiro deixou claro que a saída não tem relação com os problemas do prefeito com o vice Aylon Arruda, que é do PSD assim como ele.

“Eu já estava na gestão antes do Aylon se tornar vice nesta última eleição”, argumentou, explicando que não passou a integrar a gestão de Zé do Pátio por indicação partidária.

A decisão de deixar a Coder, segundo ele, foi tomada por desgastes em questões administrativas. “Houve um certo afastamento do prefeito relacionado a forma de administrar e isso gerou um certo desencontro com aquilo que eu sou habituado. Eu gosto de trabalhar despachando diretamente e isso não acontecia mais, o que acabou gerando um afastamento profissional e também pessoal. Isso já vinha ocorrendo há cerca de um ano”, explicou.

Argemiro reforçou que entende que talvez seja melhor uma nova configuração na Coder, com novos nomes para dirigir a empresa. “Eu não me sentia à vontade mais para permanecer”, reafirmou.

Em mais de três anos na gestão da Coder, o diretor-presidente destacou que foi possível fazer muita coisa positiva e hoje, conforme destacou, ainda há o que melhorar na companhia, mas a empresa está bem melhor, organizada e com projetos importantes encaminhados.

“Hoje é possível sair e dizer que deixo a Coder organizada e com um carinho muito especial pelo prefeito, que investiu muito na empresa neste período”, disse ele, complementando que a Coder passou por momentos muito positivos, especialmente em 2021, e que, mesmo com mais dificuldades em 2022, a empresa continua organizada. “Antes a Coder estava quadrada, hoje está oval, ainda não redonda”.

Além de ser um dos responsáveis por dar início no processo para transformar a Coder em uma empresa pública, Argemiro externou que foi possível implantar três usinas na empresa, uma de emulsão de CBUQ, para pavimentação, que já está em operação; outra usina de concreto, que neste caso, precisa apenas da aquisição de um caminhão-betoneira para começar a operar, e que vai permitir que a Coder não permaneça dependente de um único fornecedor, o que acaba gerando atrasos em obras e outros problemas; e, ainda, uma usina de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil, que também está pronta para começar a funcionar.