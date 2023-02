1 de 2

A Prefeitura de Rondonópolis lançou várias obras que tiveram início pouco antes do período de chuva e atualmente estão praticamente paradas.

Entre elas estão obras que eram muito cobradas pela população como a recuperação do Distrito Industrial Rondonópolis (Distrito Antigo), a construção das rotatórias na Avenida Poguba e a pavimentação e drenagem de alguns bairros como o Maria Vetorasso.

No Distrito Industrial Antigo, as obras começaram no final do ano passado, mas pouco avançaram. Atualmente, algumas máquinas ainda fazem os trabalhos em algumas vias, porém, com as chuvas constantes, pouca coisa avançou por lá. Tanto que as principais ruas do distrito continuam esburacadas e os transtornos continuam.

A obra de recuperação do Distrito Industrial Rondonópolis estão sendo feitas pelo Município por meio de um convênio firmado com o Governo do Estado e foram lançadas ainda no meio do ano passado. O processo de licitação foi realizado em setembro, com obras iniciadas ainda em outubro de 2022.

Na Avenida Poguba, a tão esperada obra da construção das rotatórias também não avançou neste período de chuva. No caso da Poguba, a ordem de serviço foi emitida em dezembro, e as obras compreendem, além da construção de duas rotatórias, a drenagem e o asfalto da Avenida Mediterrâneo, que liga a Poguba à BR-364. Porém como a ordem de serviço só foi feita em dezembro, quando o período de chuva se intensificou, as obras não saíram do lugar.

A própria empresa que venceu a licitação para fazer as obras na Avenida Poguba informou ao A TRIBUNA recentemente que não poderá começar a obra no período chuvoso.