A partir da próxima segunda-feira, 6 de fevereiro, todos os pacientes que precisarem de atendimento com sintomas gripais e da covid-19 deverão procurar a unidade de saúde de referência mais perto de casa.

A Secretaria Municipal de Saúde remanejou os atendimentos devido a queda no número de casos e internações registradas na cidade.

Conforme orientações da Secretaria, os atendimentos e testes serão realizados de segunda a sexta-feira nos seguintes horários: de manhã das 9h às 11h e a tarde das 15h às 17h.

As pessoas que não conseguirem acessar os serviços de saúde durante o dia, podem contar com o atendimento do terceiro turno, funcionando das 18h às 22h, nas unidades da Vila Olinda, Cidade de Deus, Vila Rica e ainda na Policlínica da Vila Itamaraty, também de segunda à sexta-feira.