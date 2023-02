De acordo com a Prefeitura, tendo em vista a urgência em concluir e liberar o acesso das famílias em suas novas moradias, o Município já está fazendo as adequações solicitadas pelos técnicos do Banco.

Os técnicos do Banco do Brasil, que é o financiador do residencial, fizeram uma avaliação do acesso do residencial, das ruas, iluminação pública e o estacionamento.

Segundo a Prefeitura, uma equipe técnica do Banco do Brasil esteve em Rondonópolis ontem (7) no Residencial Celina Bezerra. Eles foram conferir de perto os últimos detalhes que faltam para fazer a entrega do empreendimento para as famílias beneficiadas.

Depois de uma espera de 10 anos, beneficiários Residencial Celina Bezerra devem, finalmente, receber os 1.440 apartamentos. Os últimos trâmites para a entrega do residencial estão em andamento e autoridades locais têm a expectativa de que isso ocorra no mês de março.

A expectativa é de que 1.440 apartamentos que integram a segunda parte do residencial sejam entregues em março com a presença do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. A intenção era que o presidente Lula estivesse presente na entrega do residencial, mas não há confirmação sobre essa possibilidade se concretizar.

As obras do Residencial Celina Bezerra começaram ainda em 2013. O residencial tem duas etapas. A primeira etapa conta com 1.152 apartamentos, que atualmente se encontra com as obras praticamente esquecidas. Na segunda etapa foram construídos 1.440 apartamentos e são esses que devem ser entregues aos beneficiários.

Já as obras dos 1.152 apartamentos restantes, que compreendem a primeira etapa do empreendimento, não tiveram mais avanços. Nessa parte do residencial, a maioria dos prédios foi erguida, mas ainda restam alguns para serem levantados.

As obras do Celina Bezerra são uma das últimas voltadas para pessoas de baixa renda e iniciadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, em Rondonópolis.