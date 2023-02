O desembargador Paulo Roberto Ramos Barrionuevo, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, e a desembargadora trabalhista Adenir Alves da Silva Carruesco estiveram nesta sexta-feira (24) em Rondonópolis para entregar ao diretor do A TRIBUNA, Samuel Logrado, o convite para o evento de entrega da insígnia da Ordem São José Operário do Mérito Judiciário do Trabalho, que será realizado no próximo dia 17 de março, às 10h, no Plenário do TRT da 23ª Região, em Cuiabá.

O A TRIBUNA está sendo homenageado pelos revelantes serviços prestados à Justiça Trabalhista com a escolha para o recebimento da insígnia da Ordem São José Operário.

A indicação para receber a comenda no grau Oficial foi feita pelo desembargador Paulo Barrionuevo, sendo o A TRIBUNA, a única empresa privada indicada para receber a comenda em 2023.