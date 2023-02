O clima entre o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) e o vereador Roni Magnani (PSB) não é nada bom. Segundo apurou o A TRIBUNA, o ex-presidente da Câmara de Vereadores anda, inclusive, pensando em trocar de sigla e construir um projeto político para 2024 oposto ao traçado pelo atual comandante do Palácio da Cidadania.

Após a tentativa malsucedida de conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Roni, que andou nos últimos meses distante dos holofotes, aos poucos vai retornando à cena política e vem dando sinais de distanciamento político do chefe do executivo municipal, com quem fez parceria no pleito passado.

Na eleição do ano passado, Roni fez dobradinha com a candidata a deputada federal Neuma de Moraes (PSB), a dona Neuma, esposa do prefeito José Carlos do Pátio. Os dois acabaram não se elegendo.

Segundo mais votado na cidade, com 14.685 votos locais, Roni Magnani conquistou a primeira suplência do PSB, com um total de 20.928 votos. Já Neuma, a mais votada dos postulantes à Câmara Federal em Rondonópolis, chegou a 44.931 votos, sendo que 29.614 foram obtidos no município administrado pelo seu esposo.

Pessoas com quem o vereador conversou, ultimamente, disseram para a reportagem que, na avaliação dele, o prefeito José Carlos do Pátio não entregou o apoio conforme foi prometido, deixando “soltos” muitos de seus apoiadores, que acabaram trabalhando para outros candidatos. “Ele considera que ajudou mais a Dona Neuma do que foi ajudado pela candidatura dela”, disse uma fonte, confirmando a insatisfação.

O A TRIBUNA apurou ainda que o vereador já confidenciou que não pretende concorrer a releição em 2024. No entanto, ele, que conforme rumores que circulam nos bastidores teria sido procurado pelo ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos) para discutir a sucessão do prefeito José Carlos do Pátio, tem dito que não estará fora do processo político.