Os indícios já apontavam que a relação do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) com a Câmara de Vereadores não vinha bem há algum tempo. Mas, na última sessão da Câmara, ficaram mais evidentes, pois os vereadores decidiram endurecer, deixando de lado o discurso e colocaram em prática a promessa de não mais ficar votando “caminhões” de projetos do Executivo encaminhados em regime de urgência.

Dos 20 projetos de urgência encaminhados pelo Executivo para serem apreciados na quinta-feira (23), apenas dois entraram na pauta. Os demais, além de não entrarem na pauta de votação, sequer foram analisados pelos vereadores.

O A TRIBUNA ouviu nos bastidores que a facilidade que o prefeito encontrava para aprovar os projetos de seu interesse estão com dias contados. Pois, a insatisfação com o tratamento que vem sendo dispensado por Pátio é crescente entre vereadores da sua própria base.

“É grande a insatisfação. O prefeito não atende as demandas encaminhadas e, por outro lado, vem cacifando alguns secretários para serem candidatos em 2024”, reclamou um vereador aliado do prefeito.

Em conversa com a reportagem, outro vereador, que apoiou a releição do prefeito, chegou a dizer que Pátio não aceita que o vereador cumpra o seu papel de fiscalizar.

“Ele não quer a gente cumprindo o nosso papel, que também é de fiscalizar as ações do Executivo. Quer que a gente fique aqui só votando os projetos de interesse dele e fica bravo quando fazemos requerimentos de informações ou cobranças de algo que a gente vê que está errado, que precisa melhorar”, comentou.

Ele acrescentou que o prefeito José Carlos do Pátio precisa entender, “de uma vez por todas, que a Câmara não é um puxadinho do Executivo”, disse o vereador parafraseando uma das críticas que é feita ao Legislativo.

Este sentimento de insatisfação com o tratamento dispensado por Pátio é que levou o único vereador petista na Câmara chegar na presidência da Câmara, mesmo contra a vontade de Pátio.

Eleito no final no dia 11 de novembro, inclusive num momento que o prefeito estava fora da cidade, o vereador Junior Mendonça chegou na presidência prometendo trabalhar para Casa de Leis resgatar a sua condição de poder independente em relação ao Executivo.

Esta insatisfação, que só cresceu desde a eleição do vereador Junior Mendonça como presidente da Casa, até mesmo de parlamentares que sempre tiveram uma ligação política mais próxima com ele, está servindo de fermento para inflar o bloco independente, que vem sendo costurado, segundo anunciou o ex-presidente da Câmara, vereador Roni Magnani (PSB), até pouco tempo um ferrenho aliado do prefeito.